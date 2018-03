Aceleran gestiones para repatriar los restos de la argentina muerta en Nueva York

El Gobierno acelera los trámites para poder repatriar antes del fin de semana el cadáver de la joven que falleció en un accidente de helicóptero en Nueva York, aseguró el cónsul argentina en la capital estadounidense, Mateo Estremé.



En una conversación con la agencia Télam, el diplomático expresó su voluntad de conseguir que el traslado del cuerpo de Carla Vallejos, de 28 años y oriunda de la provincia de Corrientes, se haga cuanto antes, aunque para ello necesitan la autorización de las autoridades estadounidenses.



"Estamos trabajando para hacerlo lo antes posible y que pueda estar con la familia en los próximos días, estamos haciendo los esfuerzos para que no pase del fin de semana, pero dependemos de que las autoridades locales nos den el visto bueno para hacerlo", declaró Estremé, que añadió que de cumplirse los plazos previstos "no sería necesario" que los familiares viajasen a Nueva York.



"La prioridad es que estén conteniéndose mutuamente y no tengan que venir hasta acá para hacer trámites que podemos realizar nosotros desde el Consulado, no tiene ningún sentido", indicó.



El diplomático también informó de que la amiga con la que se encontraba Carla Vallejos de vacaciones continúa en Nueva York y no quiere volver a Argentina hasta que pueda ser repatriada su compañera.



"Quiso quedarse acá, en el departamento que estaban alquilando juntas, y si bien está en estado de shock y en una situación muy complicada, estamos asistiéndola y conteniéndola como consulado y como compatriotas", dijo Estremé.



La joven fallecida volaba el domingo por la noche en un helicóptero modelo Eurocopter AS350 junto a otros cuatro pasajeros y el piloto para realizar una "gira fotográfica", organizada por la empresa Liberty Tours, cuando el aparato comenzó a presentar problemas y cayó a las aguas del estrecho de East River, según el relato de la Agencia Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).



Poco después de caer al agua, y con las palas aún girando, se dio la vuelta y se hundió en las frías aguas del estrecho, cerca de la isla de Roseevelt.



En el accidente, el único superviviente fue el piloto, mientras que además de la mujer argentina, fallecieron un bombero, un periodista, y otros dos jóvenes.