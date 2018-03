Para abogada feminista, el proyecto de paridad salarial "hace agua" pero celebró licencia por violencia de género

El Ejecutivo envió este lunes al Congreso el proyecto de Equidad de Género e igualdad de Oportunidades en el Trabajo que el presidente Mauricio Macri había anunciado en la Apertura de Sesiones Ordinarias del pasado 1° de marzo y que había ratificado en ocasión del #8M.



La iniciativa establece una serie de modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo para garantizar la "Equidad de género en el trabajo" y la "Igualdad salarial estricta" y crea una serie de nuevas licencias por violencia de género, por nacimiento o adopción -que se extiende al miembro no gestante de la pareja- o para someterse a tratamientos de fertilización asistida, entre otros puntos.



En diálogo con ámbito.com, la abogada feminista Sabrina Cartabia Groba, miembro de Red de Mujeres ahondó en los diferentes aspectos del articulado del proyecto de ley que consideró un primer paso, aunque perfectible.



"A nuestro ordenamiento jurídico hay que hacerle muchos ajustes, durante mucho tiempo se legisló sin perspectiva de género y actualmente hay un clamor de movilización social que es muy importante y debe tener un reflejo en la política. Me parece bien que se presenten estas propuestas. Al igual que el debate por el aborto legal, seguro y gratuito que es necesario para garantizar la dignidad de las mujeres", expresó.



A pesar de esto, consideró que en el proyecto los artículos de equidad de género e igualdad salarial estricta "hacen agua" porque son meramente "declarativos o declamativos". "La iniciativa establece principios generales pero después no tiene artículos que permitan una operatividad de cómo se van a llevar adelante. No hay penas, ni mecanismos para cumplir el objetivo general", explicó.



Además, aclaró que el Ministerio de Trabajo solicita a los empleadores que elaboren códigos de conducta para "garantizar el respecto a la igualdad de género en el interior de la empresa" como reza el proyecto de ley pero no se posiciona como un órgano de control. "Debería ser el Ministerio de Trabajo el que controle y homologue esos códigos para garantizar que no sean vulnerados los derechos de las trabajadoras", consideró Cartabia Groba.



Más allá de esto, la abogada celebró la ampliación de licencias que establece el proyecto, una de las reivindicaciones largamente pedidas por el movimiento feminista.



"Por fin se corrige una incoherencia de nuestro sistema. En la actualidad, te dan tres días por el nacimiento de un hijo y 10 días porque te casás. Para nuestro ordenamiento jurídico es más importante la luna de miel que la crianza de un niño recién nacido", explicó. Con las nuevas licencias a las personas no gestantes por nacimiento o adopción de un hijo se le otorgarán 15 días corridos y en caso de nacimiento o adopción múltiple, el plazo se extenderá por 10 días más.



Otra de las licencias fundamentales es la que se otorgará por violencia de género, que constará de hasta 10 días corridos por año calendario. "Nos parece genial. Las mujeres necesitan tener de ese tiempo para poder llevar adelante el proceso, tener algún tipo de acompañamiento del Estado y que la Ley de contrato de Trabajo reconozca este derecho es un paso muy importante", evaluó.



Sin embargo, consideró que una de las mayores problemáticas que también afectan a las mujeres víctimas de violencia de género es la posibilidad de perder su fuente laboral. "Muchas veces los varones violentos las acosan en el ámbito de su trabajo y deben dejarlo o son despedidas. Entonces, habría que pensar en agregar una cláusula sobre despido discriminatorio cuando las mujeres atraviesan esa situación", agregó.



Por último, destacó que a pesar de las desigualdades que pretende zanjar este proyecto de ley, no podrán resolverse en su totalidad hasta que no sea reconocido el trabajo de las mujeres dentro del hogar y las tareas de cuidado no remuneradas que las mismas realizan. "Esto es parte de lo que se intentó visibilizar con el paro de mujeres del 8 de marzo. Si las mujeres dejamos de realizar esas tareas que socialmente no son valoradas muchas otras cosas de la economía no se podrían realizar", explicó.



"Para lograr la igualdad de género en el trabajo hay que sacar la lógica del cuidado del ámbito privado. No sólo son las familias las que tienen que organizarse, el Estado tiene que generar dispositivos. Alguien tiene que encargarse del cuidado de niños y niñas, adolescentes y adultos mayores que hoy asumen en forma casi desproporcionada las mujeres, sin ningún reconocimiento", concluyó.



• El proyecto completo