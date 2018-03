Roy Cortina arremetió contra Lousteau: "Yo nunca tuve cargo en Cambiemos"

El legislador porteño Roy Cortina apuntó contra el ex embajador en Estados Unidos, Martín Lousteau, luego de que este pusiera en duda su pertenencia al interbloque Evolución.



"Estoy dolido con Lousteau pero más dolido por la gente, la gente está cansada de la pelea entre políticos, y más en políticos que compartían valores, estar achicando los espacios y pelear uno con otro es negativo para el país", sostuvo.



En este marco, se diferenció de Lousteau al afirmar que "nunca" tuvo "un cargo en Cambiemos".



"El único que hizo un acuerdo con -Mauricio- Macri y después en la Jefatura de Gobierno se sentó con -Horacio- Rodríguez Larreta fue Lousteau, y yo dije que hizo un acuerdo político, lo respeté y punto. Nunca tuve un cargo en Cambiemos", remarcó.



Vale recordar que el ex embajador y diputado nacional aseguró que Cortina no formaba parte de Evolución y que, por consecuencia, "no es vocero de nuestro espacio", al ser consultado acerca de la posibilidad que avivó días atrás el diputado porteño para que Lousteau sea candidato a presidente por un frente progresista.



"No está en nuestro espacio, se fue porque quiso tener un cargo indirecto que le dio Larreta", aseguró Lousteau sobre Cortina, y agregó que el jefe de Gobierno "todo lo que puede comprar, lo compra, y todo lo que puede vender, en términos inmobiliarios, lo vende", afirmó.



Cortina, junto con el legislador Hernán Arce, conforma el bloque del Partido Socialista dentro del interbloque Evolución en el parlamento capitalino, el cual integran también diputados del espacio Suma+, que responden directamente a Lousteau, y de un sector del radicalismo porteño.



Semanas atrás, el interbloque sufrió una primera baja con la salida de la diputada Natalia Fidel, que se pasó al frente oficialista de Vamos Juntos de la mano de Graciela Ocaña.



Por su parte, Cortina, en respuesta, indicó que "algún día me va a tener que explicar bien" las declaraciones en torno a que fue comprado por el jefe de Gobierno porteño, y consideró que "la palabra ´comprado ´es feísima por lo que significa en política".



"Pero, mejor, usemos la palabra acuerdo y creo que el único político de Evolución que hizo un acuerdo con Cambiemos, con Mauricio Macri y con Larreta, fue Lousteau, cuando aceptó ser embajador en Estados Unidos", enfatizó, y agregó que "yo nunca fui funcionario ni del kirchnerismo, ni del macrismo ni de Cambiemos".