"Si cada vez que el Papa hace algo lo ponen de un lado o del otro de la grieta, es mejor que no venga"

El obispo auxiliar de Lomas de Zamora, Jorge García Cuerva, afirmó hoy que le "gustaría" que el papa Francisco venga a la Argentina, pero aclaró que en realidad es "mejor que no venga", porque la opinión pública del país "intenta ponerlo de un lado o del otro de la grieta".



"Mejor que no venga, si cada vez que hace algo lo van a poner de un lado, o del otro de la grieta...", expresó García Cuerva, al tiempo que opinó que "no estamos preparados para tener un Papa argentino".



El obispo lamentó de ese modo las "interpretaciones políticas partidarias" que hacen los medios de las declaraciones del Papa Francisco y sostuvo que sus acciones "no tienen nada que ver con el Presidente de turno" porque desde que asumió como cabeza de la Iglesia "se transformó en un líder mundial".



"Cuando el Papa habla, por ejemplo, de pastores con olor a oveja, enseguida algunos periodistas mezquinos llegan a decir cualquier cosa", afirmó el obispo en una entrevista con radio Milenium.



"Creo que esto pasa porque pensamos que somos el ombligo del mundo", añadió el obispo que el sábado pasado, en la catedral Nuestra Señora de la Paz, recibió su ordenación episcopal luego de que Francisco lo nombrara obispo auxiliar de esa localidad, el 20 de noviembre último.



García Cuerva ejemplificó que en su ordenación "en la interpretación mezquina de algunos periodistas, llegaron a decir que en mis palabras de aquel día estaban dirigidas a (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich, cuando en realidad lo que yo hice fue referirme a la deuda pendiente que tenemos los argentinos en la cuestión carcelaria". "Si hay alguien en quien no pensé durante mi ordenación fue en la ministra", ironizó el obispo.



La frase de García Cuerva y cuya interpretación desmintió el obispo fue: "La Justicia es como las serpientes: muerde a los descalzos; y las cárceles están llenas de descalzos, de pobres, de vulnerables".



En el mismo sentido, García Cuerva apuntó: "No soy el obispo nombrado por el Papa para marcarle la cancha a Macri, como escuché en algún medio también".



"No estamos preparados para tener un Papa argentino y eso se ve cuando algunos creen que todo lo que hace Francisco lo hace el arzobispo Jorge Bergoglio, y piensan que todavía vive en Flores, cuando no es así", dijo.



"El Papa deja de ser de alguna forma argentino, para pasar a ser un líder mundial que tiene muchos temas de los que ocuparse", finalizó el obispo.