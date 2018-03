El dólar cae 13 centavos a $ 20,48 luego de que el BCRA dejara sin cambios la tasa de referencia

El dólar opera en baja y cede 13 centavos a $ 20,48 en agencias y bancos de la city porteña, de acuerdo al promedio que realiza ámbito.com.



Antes del mediodía, el billete llegó a ceder a $ 20,46, una jornada después de que el BCRA mantuviera la tasa de política monetaria en el 27,25%.



En la plaza paralela, a su vez, el blue sube un centavo a $ 20,68, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cedió en la víspera cuatro centavos a $ 20,25.



Ayer, había rebotado siete centavos y cortado una racha de cuatro bajas consecutivas.



En la víspera, en tanto, en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa subió dos centavos a $ 20,24, su primera alza en tres jornadas.



Por un lado, los operadores estuvieron pendientes a una posible nueva intervención del Banco Central, que finalmente no ocurrió, y -por el otro- se mantuvieron expectantes por el anuncio de tasa monetaria que realizó la autoridad monetaria tras el cierre del mercado.



La entidad que preside Federico Sturzzeneger dio a conocer su primer informe de política monetaria del mes en el que dejó estable su tasa de referencia en el 27,25%, tal como esperaba el mercado.



Un dato interesante que se desprende del comunicado oficial es que el BCRA admitió que la decisión de intervenir en el mercado de cambios tiene como principal objetivo evitar ralentizar el proceso de desinflación por el que brega el organismo monetario.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron este martes u$s 28 millones, hasta los u$s 62.392 millones.