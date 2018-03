Arietto dio los nombres de las supuestas empresas "extorsionadas" por los Moyano en Independiente

La ex jefa de seguridad de Independiente, Florencia Arietto, volvió a acusar a los Moyano de integrar una asociación ilícita con el barrabrava Pablo "Bebote" Álvarez y aseguró que "si la Justicia funciona, Hugo y Pablo Moyano (también) tienen que terminar detenidos".



"Las declaraciones de Bebote Álvarez no me sorprenden, es parte de mi denuncia que presenté en 2012, que cayó en la fiscalía de Mario Prieto, que nunca avanzó", dijo Arietto en diálogo con radio Continental, y recordó que en 2014 le envió el procurador bonaerense Julio Conte Grand el recibo de sueldo de Prieto de la municipalidad de Avellaneda. "Personas que tienen que mandar a detener a quienes delinquen terminan siendo parte del problema", reflexionó.



Sin embargo, Arietto destacó que la causa pudo prosperar por otros carriles. "Por la información que entregamos el juez (Gabriel) Vitale y la fiscal de Lomas (Viviana) Giorgi se permitió avanzar y detener a Bebote y otros más, y a pedir captura para otros más, entre ellos Dátila", quien según Arietto, fue el motivo de su renuncia al cargo durante la gestión de Javier Cantero. "Es la persona por la cual pidió Moyano que ingresara al estadio y por mi negativa, terminé yéndome", remarcó. Hoy sigue prófugo.



Según reveló la abogada en declaraciones a radio Continental, los dichos de Bebote en la Justicia de Quilmes confirma sus dichos. "Bebote dice que los Moyano extorsionaba a empresas y yo voy a poner nombre porque se sabe y sus gerentes seguramente serán citados a declarar: Loma Negra, Garbarino y Kalciyan, una fábrica de vidrios donde fueron a extorsionar para que ponga los vidrios a los palcos del estadio, haciendo pasar por un contrato de publicidad, que perjudicaba a Independiente, que quedaba como extorsionador porque el beneficio iba para los dirigentes", señaló.



"El modus operandi durante todos estos años de impunidad de los Moyano, presionando y extorsionando a empresas para quedarse con empleado que no le correspondía a punta de pistola, como pasó como los empleados de comercio, también lo hizo en el club, perjudicando al Rey de Copas, una institución con tanto prestigio. El daño es inconmensurable", agregó.



En esa línea, anticipó el final de los caciques camioneros. "Todavía falta mucho, pero si realmente la Justicia funciona y la impunidad se termina, Hugo y Pablo Moyano tienen que terminar detenidos. Son responsables de la banda que trató de perjudicar y de montar una asociación ilícita para robarle a Independiente, o con el nombre de Independiente para hacer negocios", indicó.



La excandidata a diputada aseguró que sus denuncias apuntaron a varios barras, pero además buscaba que se investigue la "financiación" de la barrabrava. "Es lo que ratifica Bebote, que alguien los está financiando, y es lo que dije yo, que alguien los financiaba porque nosotros estuvimos dando la pelea afuera solos", aseveró, y recalcó que la sospecha en ese momento era que los Moyano "blanqueaban" dinero con el club o a través de Camioneros.



"Espero que la Justicia profundice sobre los vínculos de los Moyano con la barra, porque después se termina confirmando que (el vicepresidente de CAI) Carlos Montagna con Pablo Moyano fueron los que financiaron a la barra para que se divida en dos y generar una desestabilización permanente en las dos tribunas, mostrando un caos, para que el único perjudicado sea Independiente", afirmó.



"No es que coincido con Bebote, me alegro que esté preso porque es un delincuente. Lo que dice es lo que yo denuncié y él en algún momento se benefició y ahora está del otro lado, como (Leonardo) Fariña, que eligió aportar a la Justicia porque perdió. La táctica de los Moyano es descalificar al barra con el que negociaron, y lo de Bebote es lo que hace cualquier delincuente que perdió", añadió.



Los periodistas que le entrevistaron le consultaron si tenía pruebas que respaldaran sus afirmaciones, y Arietto respondió: "Es lo que tiene que investigar la Justicia". "Es responsabilidad de los fiscales profundizar en la documentación que habíamos presentados, porque durante cinco años no se hizo nada", sentenció.