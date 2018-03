Para Blejer, el "proceso de ajuste" económico "está llevando demasiado tiempo"

El economista y expresidente del Banco Central Mario Blejer sostuvo este miércoles que "el proceso de ajuste" puesto en marcha por el Gobierno "está llevando demasiado tiempo", pero remarcó que "la dirección en general de la política económica es la correcta".



"El gobierno recibió una economía muy desajustada, desbalanceada a nivel macro, con déficit fiscal externo, con limitaciones en uso de moneda extranjera, y con mucha inflación y hay que ir corrigiéndolo", declaró a Télam.



"El gradualismo está llevando mucho tiempo y creando problemas adicionales, pero la dirección de la política económica es la correcta porque es la que trata de resolver esa falta de balance en la economía", puntualizó.



Blejer, exfuncionario del Fondo Monetario Internacional, afirmó que "el problema que tiene Argentina desde hace muchos años es que para ser competitiva en el mundo se necesita una tasa de cambio muy elevada que causa inflación y eso es porque la economía funciona en forma ineficiente".



"El objetivo es que la economía no sea competitiva únicamente por la tasa de cambio, que haya mayor eficiencia, mayor productividad, tecnología, mejor mercadeoobjetivo de largo plazo que está siendo dificultado por la coyuntura", apuntó.



El ex presidente del Banco Central (2012) resaltó que "la economía ha vuelto a crecer, no a la tasas deseadas, pero creció luego de mucho tiempo de recesión".



"La inflación es alta pero más baja de lo que era, la mitad de lo que era; estábamos en los 40 puntos porcentuales y ahora estamos en los 20", indicó.



"Hay progreso pero es lento y evidentemente causa problemas sociales, políticos y es al tensión que hoy se observa", agregó.



Dijo que "el modelo (económico) que adoptó el Gobierno mantiene un déficit fiscal bastante importante, no lo ajusta inmediatamente por el problema social que causaría tener un ajuste inmediato".



Acerca de la financiación del déficit fiscal mediante la emisión de bonos públicos, aseguró que "había espacio para endeudarse" y que "endeudarse, de por sí no es algo malo si es para invertir".