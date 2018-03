Trump planea nuevas medidas arancelarias contra China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa aplicar nuevos aranceles a importaciones de productos chinos por miles de millones de dólares, que afectarían principalmente a los sectores de tecnología y telecomunicaciones, informaron el miércoles medios estadounidenses.



La Casa Blanca apunta a un centenar de productos chinos, dijo a AFP una persona cercana a las discusiones, quien señaló que el monto total aún no está definido.



Los temores de una guerra comercial afectaron las acciones estadounidenses el miércoles, con el índice Dow Jones cayendo más de 300 puntos, o un 1,3%.



Legisladores y representantes de la industria consideran que las nuevas restricciones provocarán represalias que podrían afectar a los exportadores estadounidenses.



En una reunión la semana pasada, Trump le dijo a su gabinete y a sus asesores que quería golpear a China con aranceles en respuesta al robo de propiedad intelectual, según el sitio web Politico, que cita a tres personas cercanas a las discusiones.



El representante comercial de Estados Unidos (USTR), Robert Lighthizer, propuso un paquete de aranceles a China equivalente a 30.000 millones de dólares, pero Trump lo consideró insuficiente, de acuerdo con la misma fuente.



La propuesta actual alcanzaría los 60.000 millones de dólares, según varios medios.

"¡No podemos permanecer ciegos a las prácticas de comercio rampantes e injustas contra nuestro país!", tuiteó Trump este miércoles.



El mandatario tenía previsto reunirse en la tarde con representantes del fabricante de aviones estadounidense Boeing, antes de asistir a una mesa redonda sobre la reforma fiscal.



La administración Trump anunció el 8 de marzo aranceles de 25% a las importaciones de acero y de 10% a las de aluminio, con exenciones provisorias de Canadá y México, sus socios en el Tratado de Libre Comercio de Norte América (TLCAN), actualmente bajo revisión a instancias de Washington.



El mismo día, Trump anunció conversaciones con Pekín para reducir el déficit comercial de Estados Unidos en 100.000 millones de dólares, señalando que los funcionarios chinos habían sido "muy colaboradores" y que Washington reduciría el déficit bilateral "de una forma u otra".



El déficit comercial de Estados Unidos con China llegó a un récord de 375.000 millones de dólares el año pasado, pero las exportaciones estadounidenses al país asiático también alcanzaron un récord.



Los lazos comerciales chino-estadounidenses son sensibles debido en gran parte a un importante desequilibrio comercial a favor de China y a las acusaciones de Washington de que Pekín impide el acceso a sus mercados.



Ante nuevas restricciones por parte de Estados Unidos, China ha insistido en que no se sentará de brazos cruzados y adoptará "medidas necesarias" para defender a sus exportadores.



Pekín ya inició una investigación antidumping sobre las importaciones de sorgo estadounidense y no descarta tomar medidas sobre la soja.