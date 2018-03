Ya es un clásico: nuevo cruce de Peña con Kicillof en Diputados

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el diputado del Frente para la Victoria Axel Kicillof mantuvieron un nuevo cruce en la Cámara de Diputados durante el primer informe de gestión del funcionario de Cambiemos en relación a las cuentas off shore del ministro de Finanzas Luis Caputo.



El exministro de Economía acusó al Poder Ejecutivo de "estar gobernando desde un country o un barrio cerrado" porque -dijo dirigiéndose a Peña- "la realidad que ustedes ven no es la que sucede".



Además, dijo que Argentina ganó en estos dos años que lleva Cambiemos en el Gobierno "el primer lugar del ranking de contraer deuda en los mercados".





La exposición de Axel Kicillof



En ese sentido, Kicillof acusó a Caputo de "haber emitido un bono a cien años donde fueron beneficiadas empresas que le habían pertenecido" y apuntó que, "si alguien abre una cuenta en un paraíso fiscal, es porque esconde algo y no quiere pagar impuestos".



Kicillof puntualizó durante su dura intervención que fue muy aplaudida por los miembros de la oposición que aparecen alrededor de 17 funcionarios del actual Gobierno "con cuentas y empresas en el exterior".



"Si alguien abre una cuenta en un paraíso fiscal es porque esconde algo y no quiere pagar impuestos. No pueden gobernar así", enfatizó el exministro.



A su turno, cuando tomó la palabra, Marcos Peña ratificó "absolutamente" al ministro Caputo al frente de la cartera de Finanzas y para responderle a Kicillof.





Marcos Peña le respondió a Kicillof y ratificó a Caputo en su cargo



"La corrupción son los bolsos de (José) López, señores. La corrupción es la que que hemos visto durante su gobierno; y la gente ya saldó esa discusión", expresó.



"Ratificamos absolutamente a Luis Caputo como ministro de Finanzas porque confiamos en su honestidad y credibilidad. Todo lo que declare el funcionario se realiza en sede judicial, donde corresponde", aseveró.



En ese punto, comparó la gestión actual con la anterior, encabezada por Cristina de Kirchner, al señalar que la diferencia es que hoy hay un gobierno que no tiene "nada que ocultar".



"Estamos muy tranquilos de lo que vinimos a hacer, que es trabajar para los argentinos", subrayó Peña.