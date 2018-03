Senado: el oficialismo se quedó con comisión clave para debatir el aborto

En medio de la discusión pública por la despenalización del aborto, el oficialismo se quedó con el control de una comisión clave para el debate en el Senado. Por lo pronto, el interbloque Cambiemos presidirá el cuerpo de Salud en la Cámara alta de la mano del radical jujeño Mario Fiad, quien llegó este año al Congreso como alfil del gobernador oficialista Gerardo Morales. Sin embargo, el radical será secundado por la ultrakirchnerista chubutense Nancy González.



Ese cuerpo legislativo, además, está conformado por los peronistas Alfredo Luenzo, Daniel Lovera, Julio Catalán Magni, Sigrid Kunath, Silvina García Larraburu y Eduardo Aguilar; mientras que el oficialismo designó a Silvia Elías de Pérez, Mario Fiad, Pedro Braillard Poccard y Miriam Boyadjian. El resto de los lugares fueron ocupados por la mendocina Anabel Fernández Sagasti (FPV), Ada Itúrrez de Cappellini (Fte. Cívico de Sgo. Del Estero), Gerardo Montenegro (Fte. Popular de Sgo. Del Estero), Guillermo Pereyra (Mov. Popular Neuquino), María Catalfamo (PJ San Luis) y Magdalena Odarda (Fte. Progresista).



Claro que esa no fue la única comisión con la que se quedó Cambiemos este miércoles ya que también sumó la presidencia de otros dos cuerpos. La oficialista Boyadjian fue designada al frente de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, a quien secundarán la peronista pampeana Norma Durango, como vicepresidenta; y la kirchnerista Ana Almirón, como secretaria.



Por el oficialismo también integran la comisión Silvia Giacoppo, María Belén Tapia, Mario Fiad y Laura Rodríguez Machado; mientras que como representantes del Interbloque Argentina Federal lo hacen Beatriz Mirkin, Carlos Caserio, Teresa González, Alfredo Luenzo e Inés Blas. Completan la comisión de Población la kirchnerista Nancy González, Catalfamo, Blanca Porcel (Fte. Cívico) y la rionegrina Odarda.



Por su parte, el oficialista riojano Julio Martínez presidirá la comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, secundado por el peronista sanjuanino Sergio Uñac y la kirchnerista correntina Ana Almirón. Esa comisión se completa con los macristas María Belén Tapia, Oscar Castillo, Eduardo Costa, Fiad, Alfredo De Angeli y Roberto Basualdo; y los peronistas no kirchneristas José Ojeda, Catalán Magni, Inés Blas, Eduardo Aguilar y Durango.

Completan la integración la kirchnerista Nancy González, la neuquina del Movimiento Popular Lucila Crexell y Blanca Porcel.



Finalmente, el cineasta Fernando "Pino" Solanas fue reelecto al frente de la comisión de Ambiente, mientras que como vicepresidente fue designado el peronista jujeño Guillermo Snopek y como secretaria la radical Giacoppo.



Por el oficialismo fueron designados María Belén Tapia, Castillo, Humberto Schiavoni, Gladys González y Marta Varela; por el justicialismo García Larraburu, Dalmacio Mera, José Ojeda, Cristina López Valverde y Luenzo; por el kirchnerismo Ianni y González; Crexel y Montenegro.

Durante la primera reunión de la comisión, en conjunto con la de Asuntos Municipales, los senadores le dieron dictamen favorable a un proyecto de ley venido de Diputados para la creación del Parque Nacional Traslasierra en la provincia de Córdoba.