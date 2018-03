A medida que los análisis de big data se imponen en el desarrollo de diversas industrias, la protección de los datos personales de los usuarios de internet gana presencia en esa conversación.



Según datos del INDEC, la Argentina cuenta con más de 17 millones de accesos al servicio de internet fija alcanzando uno los niveles de conexión más altos de la región. Sin embargo, poco saben los usuarios sobre cómo las compañías resguardan los rastros que dejan en la red: ¿qué información de los clientes recolectan las empresas?¿por cuánto tiempo la almacenan?¿con quién comparten esos datos?



En ese contexto, un informe de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) reveló que los proveedores de internet en la Argentina están lejos de cumplir con un estándar satisfactorio respecto a políticas concretas para la protección de datos de los usuarios.



Para el informe, la ONG tomó en cuenta el servicio de seis empresas de internet fija: Telefónica, Telecentro, DirecTV, iPlan, Fibertel y Telecom. Vale mencionar que el relevamiento corresponde al año pasado, previo a que estas dos últimas compañías se fusionarán, por lo que fueron evaluadas por separado. Asimismo, desde la ADC indicaron que Claro no fue elegida para este primer relevamiento al considerar que no es representativa del sector porque sólo brinda servicio de internet fija en unas pocas localidades del Conurbano y en un par de ciudades del interior.



En el estudio analizaron desde cuán transparentes son las políticas respecto a las solicitudes de entrega de información hasta qué compañías notifican a sus usuarios a la hora de cumplir con una orden judicial. Para ello, los investigadores de ADC examinaron la información publicada en internet por las propias empresas, incluyendo sus políticas de privacidad así como los términos y condiciones de su servicio.



Los criterios para evaluar los desempeños de las compañías fueron divididos en seis ítems: política de privacidad; informe de transparencia; notificación al usuarios; autorización judicial; guías para requerimiento de información personal; políticas de promoción y defensa de los Derechos Humanos. De acuerdo a la cantidad de parámetros cumplidos por la compañía, los investigadores le asignaron una calificación que va de un ¼ de estrella a la estrella completa según el grado de desempeño alcanzado.







El puntaje final de la evaluación colocó a Telefónica como la compañía con mejor desempeño general con apenas dos estrellas. Detrás quedaron DirecTV con una estrella y ¾, Fibertel con una estrella y media seguida por Telecom con apenas media estrella. Por su parte, el peor desempeño lo registraron iPlan y Telecentro quienes no lograron calificar en ninguna de los criterios de evaluación.



En cuanto a la difusión del documento legal mediante el cual la empresa declara que recolecta, utiliza, divulga y gestiona los datos personales de sus usuarios, Fibertel se llevó a la mejor calificación al manifestar su postura claramente ante el cliente. Detrás se posicionaron DirecTV, Telefónica y Telecom. Asimismo, en lo referido a las notificaciones a los usuarios respecto a pedidos de información sobre ellos, sólo Telefónica y DirecTV cumplen con ese criterio.



Leandro Ucciferri, abogado e investigador de ADC que estuvo al frente del equipo que realizó la investigación, sostuvo en diálogo con ámbito.com que "para un usuario promedio es muy difícil saber qué dicen las empresas sobre las políticas de privacidad o protección de datos personales porque las compañías no las hacen públicas".



En ese sentido, el experto realizó un llamado de atención para los usuarios al entender que "sin nosotros, las empresas no existen". Por lo pronto, Ucciferri sostuvo que "tenemos que empoderar a los usuarios a que tomen mejores decisiones y que ellos mismos le exijan a las compañías por un mejor desempeño".



"¿Quién defiende tus datos?" es el capítulo argentino inspirado en una iniciativa de la Electronic Frontier Foundation (EFF) que nació en 2011 y que ya tuvo su correlato de informes regionales en Brasil, Chile, Colombia, Perú y México. Si bien en otros países se tomaron en cuenta los servicios de telefonía móvil, para los próximos informes en Argentina los investigadores evalúan comparar el desempeño de las empresas de internet celular al tiempo que también podrían ser valorados los intermediarios como sitios de e-commerce.