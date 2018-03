El dólar sube tres centavos a $ 20,55

El dólar sube tres centavos este jueves a $ 20,55 en agencias y bancos de la city porteña, de acuerdo al promedio que realizó ámbito.com.



En la plaza paralela, en cambio, el blue se negocia en el récord de $ 20,76, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cedió ayer tres centavos a $ 20,22.



Ayer, sin que interviniera el Banco Central, el billete oficial cerró en baja al ceder nueve centavos. Antes del mediodía, el billete llegó a ceder a $ 20,46, después de que el BCRA mantuviera la tasa de referencia en el 27,25%, pero lo que más influyó en la rueda fue la certeza para el mercado de que continuará la "flotación cambiaria con intervenciones ocasionales, como complemento de su política monetaria, ante dinámicas disruptivas capaces de alterar la marcha de la inflación o de generar efectos negativos en las condiciones financieras", tal como expresó el martes la entidad que preside Sturzenegger en su comunicado de política monetaria.



Con esta declaración, muchos inversores salieron a desarmar algunas posiciones en divisas, ante la "certeza de que el BCRA no dejará subir mucho la cotización al menos en el corto plazo", afirmó un operador.



Sin embargo y en forma contrapuesta, la divisa que opera en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) subió dos centavos a $ 20,26, aunque durante la mayor parte de la jornada se había movido a la baja, sin la presencia de Banco Central.



Los mínimos del día se anotaron con la primera operación pactada, en los $ 20,15. Durante un gran lapso de la sesión los valores se cristalizaron en torno a los $ 20,17/20,19 como consecuencia de cierto equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado.



La suba del día se precipitó en el último segmento de la fecha, cuando las órdenes de compra prevalecieron generando una corrección alcista que le hizo tocar máximos en los $ 20,26 en los minutos previos al cierre del día. El total operado ascendió en el segmento de contado a u$s 670,3 millones.



Por segunda jornada consecutiva el mercado cambiario se mantuvo oscilando dentro de un rango muy próximo al alcanzado luego de las fuertes intervenciones oficiales.



Los precios del dólar registraron en los dos últimos días un pequeño avance, de apenas tres centavos, un movimiento que contrasta en forma notable con los saltos bruscos que en su momento justificaron la aparición del Banco Central.



En un escenario de calma y tranquilidad el tipo de cambio se ha estabilizado con un piso aproximado en los $ 20,15 y un techo al que le cuesta por ahora superar por mucho los $ 20,26, dijo el analista Gustavo Quintana.



En el mercado de dinero entre bancos el "call money" operó levemente a la baja a un promedio del 25,5% TNA. Las LEBAC en el mercado secundario se operaban al plazo de 7 días a 26,60 %, y la de 252 días al 25,00%.



En el mercado de futuros del ROFEX se operaron u$s 458 millones, de los cuales el 40% se pactó para fin de mes a $ 20,40, con una tasa implícita de 18,04% TNA y el plazo más largo fue julio de 2018 a $ 21,9010 a una tasa del 21,69 % TNA. Los plazos operaron con bajas promedio de dos centavos, sin convalidar el repunte final del spot.



Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron u$s 157 millones, hasta los u$s 62.233 millones.