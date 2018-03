Hallan muerto en Bariloche al joven de Santa Cruz que realizaba viaje de estudios

La policía de Río Negro halló muerto en aguas del lago Nahuel Huapi a Emmanuel Pereyra, un joven de 28 años con discapacidad motriz, oriundo de Santa Cruz, que participaba de un viaje de estudios junto a un contingente de universitarios y estaba desaparecido desde el mediodía de este miércoles, informaron fuentes de seguridad.



El cuerpo fue hallado por personal de Prefectura sumergido a pocos metros de la costa, ubicada en las inmediaciones del kilómetro 15,5 de la Avenida Bustillo que une la ciudad de Bariloche con Puerto Pañuelo, en un lugar conocido como Villa Don Orione.



El joven, que presentaba una discapacidad motriz en una de sus piernas y en un brazo, era un destacado estudiante de la carrera de Comunicación Audiovisual de la Unidad Académica Caleta Olivia de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, y junto con otros compañeros realizaba un viaje de estudio al Instituto Balseiro, en las afueras de Bariloche.



Pereyra había desaparecido mientras realizaba una recorrida por los senderos que rodean el lago y no se tuvieron indicios de su paradero hasta la mañana de este jueves cuando se encontró flotando en las aguas una de sus zapatillas.



A partir de ese momento, sus compañeros dieron aviso a la Prefectura, que a poco de buscar encontró el cuerpo del estudiante sumergido cerca de la costa del lago, según relataron voceros de la policía rionegrina.



La madre del joven, una docente jubilada de Caleta Olivia, se encontraba en viaje hacia Bariloche, en tanto en el lugar del hecho se hizo presente de inmediato la Decana de la Unidad Académica, Eugenia de San Pedro.



El cuerpo, que en sus ropas tenía el documento de identidad del joven buscado, fue trasladado en un primer momento al camping Cirse, ubicado en el kilómetro 14.5 de la Avenida Bustillo, por personal de Criminalística de la Policía de Río Negro.



La causa judicial para determinar los motivos de la muerte se encuentra a cargo de la fiscal Betiana Cedón, quien dijo que en en las próximas horas se realizará la autopsia para determinar la forma en que falleció el estudiante.



"Emmanuel era un poquito retraído, supongo que por su discapacidad, pero era un chico muy capaz", dijo a Télam Adela Gómez, periodista allegada a la familia del joven.



María Cristina Pereyra, la mamá de Emmanuel, era militante gremial de extracción radical y en los comicios de 2017 trabajó en favor de la candidatura del senador nacional y presidente de la UCR santacruceña, Eduardo Costa.



"Emmanuel también participó en toda la campaña y como estudiante era muy bueno, muy dedicado, era un chico que no se dejaba doblegar por esa discapacidad que tenía, al contrario, se sabía capaz, hacía y los padres lo apoyaban siempre", seguró Gómez.



Por su parte Graciela Reartes, militante política y también allegada a la mamá de Emmanuel, dijo entre lágrimas: "El dolor mío es que lo hayan dejado solo, porque era un chico con discapacidad motora, tenía un brazo más corto y tartamudeaba, Cristina (su mamá) siempre decía que si no hubiera corrido tantas veces a Buenos Aires para hacerlo operar no hubiera caminado nunca".



"Era tan capaz que editaba todos los cumpleaños de su mamá, cuando había una reunión de mujeres él hacía los videos, había hecho una película donde su mamá y algunas amigas hacían los personajes y estaba feliz con ese logro", dijo.



Emmanuel era Técnico Audiovisual recibido en el Instituto Provincial de Educación Superior (IPES) sede Caleta Olivia y este año comenzaba el tercero de la Licenciatura en Comunicación Audiovisual.



En Bariloche , el joven formaba parte de un contingente de estudiantes de distintas carreras de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, por su condición de ganador nacional del Rally de Innovación Tecnológica edición 2017.



"Era un alumno destacado que llevaba la carrera al día, había participado de varios proyectos de la universidad, como ciclos de música. Tenía un perfil de diseñador, de edición y posproducción, era un tipo muy agradable y fanático de River", dijeron a Télam fuentes académicas.