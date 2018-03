La inflación para ejecutivos fue de 2,3% en febrero

La inflación en la Canasta del Profesional Ejecutivo (CPE) elaborada por la Universidad del CEMA, fue de 2,35% en febrero de 2018, registrando en los primeros dos meses del año un incremento de 4,2%.



De este modo, acumula una suba de 25,0% en los últimos doce meses.



En tanto, el costo de la CPE en dólares cayó 1,8% contra enero y se ubicó en u$s 5.927. En relación a febrero de 2017, la baja en la CPE en dólares fue de 1,7%.



El informe compara que durante el año pasado el costo en dólares de la CPE fue en promedio de u$s 6.181, mientras que en 2016 y 2015 el promedio fue u$s 5.500 y u$s 4.605 respectivamente.



La UCEMA destaca que el aumento en la Canasta para ejecutivos se debe a las marcadas subas en el transporte, los servicios, la medicina prepaga y el dólar que impactaron fuertemente en los capítulos de transporte y comunicaciones, vivienda y servicios básicos, equipamiento y mantenimiento del hogar y atención médica y gastos para la salud, los cuales registraron alzas de entre 3,7% y 3,1%.



El rubro de alimentos y bebidas mostró la mayor suba desde marzo último, en torno al 2,1%.



El capítulo de educación escaló 2% y se esperan subas más fuertes ya que muchos establecimientos educativos privados están esperando el cierre de la paritaria docente para actualizar sus precios.



El rubro de esparcimiento aumentó 0,5% mientras que el capítulo de indumentaria cayó 1,7%.



La CPE evalúa el costo de una canasta de consumo representativa para el grupo familiar de un profesional ejecutivo, residente en el área metropolitana del Gran Buenos Aires, cuyo nivel mensual de gasto llegó a $ 117.593 en febrero de 2018. El relevamiento de la CPE comienza en marzo de 2008 con un valor de gasto familiar de $ 11.787.