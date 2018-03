Aguad ratificó que continuará la búsqueda del ARA San Juan

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, ratificó la decisión del Gobierno nacional de proseguir la búsqueda del submarino ARA San Juan -del que se perdió contacto el 15 de noviembre cuando navegaba en aguas del Atlántico sur con 44 tripulantes- mientras la jueza que interviene, Marta Yáñez, confirmó que escuchará la semana próxima los testimonios de jefes de la Armada.



"La búsqueda va a continuar; nuestros esfuerzos, nuestro empeño está en localizar la nave. Este ha sido nuestro compromiso, fundamentalmente con los familiares a quienes tanto dolor les ha causado esta tragedia", dijo Aguad, luego de encabezar un acto en la fragata Libertad, anclada en el puerto de Buenos Aires, que zarpará el sábado en otro viaje de instrucción.



En tanto, los familiares de los 44 tripulantes del submarino realizaron una manifestación en la puerta de la Base Naval de Mar del Plata, para insistir con su reclamo de que no se detenga la búsqueda.



Aguad, por su parte, aseguró que "es una obsesión para nosotros: hoy se sigue buscando con los elementos que tiene la marina argentina, está el buque ruso Yantar, también en el rastreo. Hemos ofrecido una recompensa, es decir, el Estado argentino está haciendo todos los esfuerzos para encontrar el submarino, y yo sé que a esta altura todo resulta insuficiente mientras no lo encontremos, pero es la realidad".



Manifestó luego su reconocimiento a los tripulantes del ARA, "44 héroes de la patria, que han dado y ofrecido su vida en beneficio de la seguridad del país; representan el espíritu de servicio y el espíritu que caracteriza al soldado argentino".



Luego dijo que el operativo de búsqueda es "una operación militar" y explicó que "normalmente un submarino no se busca más de un mes, 30, 35 días. Nosotros llevamos cuatro meses y lo seguimos buscando, es casi una obsesión tratar de encontrarlo y en un área delimitada porque tenemos registros que dicen cuál es la zona en la que eventualmente podría estar".



Calificó de "fantasía" la versión de que el ARA San Juan estaba realizando tareas de "espionaje", y manifestó que "tenía como misión detectar naves que estuvieran infringiendo las leyes y depredando el territorio nacional en aguas nacionales. Nadie puede hacer espionaje en su propio territorio".



En línea con lo dicho por el ministro Aguad, el vocero de la Armada Argentina, capitán de navío Enrique Balbi, afirmó que "la búsqueda sigue de manera ininterrumpida" y señaló que "ni oficial ni extraoficialmente" hay una fecha pautada para finalizar su intervención.



A cuatro meses de la desaparición del submarino, la ciudad de San Salvador de Jujuy le rindió homenaje con un mural conmemorativo.



"Cada 40 días el Yantar (el buque ruso) está haciendo su reabastecimiento logístico y siempre vuelve al área de búsqueda. Hoy zarpó de Buenos Aires, donde hizo reabastecimiento de agua y víveres, y está yendo a Montevideo a buscar combustible. Y tiene previsto volver al área de búsqueda el día 20", explicó el marino en una entrevista con Radio Brisas de Mar del Plata.



A cuatro meses del último contacto del San Juan, el vocero expresó que "a la distancia, uno hace un silencio respetuoso por el tema del submarino y los 44 tripulantes y por los familiares. El dolor es para todos, pero inigualable para los familiares. La Armada está y va a seguir estando con los familiares. Vamos a respetar todas las opiniones. La Armada hizo todo lo que estaba a su alcance para la búsqueda", aseguró.



En tanto la jueza de Caleta Oliva, Marta Yáñez, en una entrevista al diario La Nación, dijo que a partir de la semana próxima escuchará los testimonios de jefes de la Armada.



"Van a venir todos los que tienen que descifrar (las comunicaciones del submarino entre el 8 y el 15 de noviembre). Voy a empezar de arriba para abajo y no va quedar nadie sin testimoniar".



Declararán ante la magistrada el desplazado jefe de la Armada, Marcelo Srur; el contraalmirante Osvaldo Vernazza, actual director general de Comunicaciones e Informática en la Armada, quién lo hará el lunes próximo.



A partir del miércoles se presentarán siete submarinistas que formaron parte de las tripulaciones del ARA San Juan entre 2016 y 2017, y en abril serán citados dos ex comandantes de la nave, Edgardo Yrigoyen y Ernesto Blanco.



Respecto del ex jefe de la fuerza Srur -quién pasó a retiro en diciembre último- y a los jefes navales suspendidos Luis López Mazzeo y Fernando Villamide, la magistrada esperará a que se resuelva la situación que tienen abierta con la Armada.



"Solo voy a llamar a indagatoria cuando toda la información apunte a dos o a cinco cabezas, no antes. La indagatoria es cuando pueda hacerles cargo de la comisión de un delito por acción y omisión, no antes", aclaró Yáñez, quién adelantó que podría disponer careos si hay contradicciones.



Por otra parte en la ciudad jujeña de Palpalá, se descubrió hoy un mural que recuerda a los 44 tripulantes del ARA San Juan, de los cuales ocho son oriundos de Jujuy. "44 Héroes, honor y gloria. Valentía y sacrificio por sí mismo con el fin de proteger y servir a los demás", reza la leyenda.



La secretaria de Gobierno de la comuna, Malena Amerise, explicó que la propuesta artística surgió de los propios familiares de los submarinistas como una forma de transmitir el mensaje de que "no debemos olvidarlos nunca".