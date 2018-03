Anticipan que de la cumbre opositora de San Luis no saldrán nombres de candidatos para 2019

El presidente del PJ bonaerense e intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, dijo hoy que "el camino de la unidad es el camino de la inteligencia", al referirse al encuentro que compartirán dirigentes peronistas en San Luis y al congreso del PJ bonaerense que se realizará mañana en Hurlingham.



"El camino de la unidad es el camino de la inteligencia y, más allá de las asistencias a cada uno de los encuentros, lo sustancial es el diseño de la agenda para el campo popular y la solución de los problemas de la gente", manifestó Menéndez en declaraciones formuladas este viernes a radio FM Concepto.



El intendente de Merlo confió que en la reunión de San Luis "es muy difícil que estemos todos por distintos motivos", y puso como ejemplo el caso de los dirigentes bonaerenses que el sábado a las 9 participarán del congreso partidario que tendrá lugar en el Club Villa Tesei, de Hurlingham. De todos modos, Menéndez sostuvo que "algunos van y vienen", con lo cual no descartó posibles presencias bonaerenses en la reunión de peronistas que se llevará a cabo este mediodía en San Luis.



De hecho, el titular del PJ bonaerense afirmó que, en lo personal asistirá junto a Leonardo Nardini (intendente de Malvinas Argentinas), Fernando Grey (Esteban Echeverría), Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Ariel Sujarchuk (Escobar), al encuentro puntano y que también podría hacer lo propio Juan Zabaleta (Hurlingham). No obstante, en el caso de este último dirigente dijo que "no está confirmado porque él también tiene a su cargo la responsabilidad de la organización del congreso del PJ", convocado en su distrito.



Asimismo, manifestó que "también otros compañeros tal vez no van a estar por decisión política pero estarán mirando cómo avanza la construcción". Lo dijo en referencia a Sergio Massa y Florencio Randazzo, que si bien no estarán presentes, envian delegados. Ámbito Financiero reveló una coincidencia entre los exfuncionarios de Cristina de Kirchner. Según dijo el tigrense, el exjefe de Gabinete y el exministro de Transporte "coincidimos en algo básico de cara al futuro: no vamos a estar ni con condenados ni con procesados



Para Menéndez, la reunión en San Luis -que se extenderá al sábado - "es un hito más en el camino que estamos transitando en la búsqueda de consensos" y confió en que, "luego, surgirán liderazgos emergentes". Por este motivo descartó que se pueda hablar de "candidaturas" e insistió en el concepto de "generar una agenda estratégica para la solución de los problemas".



"Queremos que desde La Quiaca hasta Ushuaia el PJ tenga una estrategia ordenada y que haya unidad en la concepción de la idea para tener un correlato en la acción", definió Menéndez.



Sobre el encuentro del PJ bonaerense del sábado dijo que "será el primer congreso ordinario" del año, en el que intentarán "reformar la Carta Orgánica, que es uno de los objetivos de corto plazo".



"Será un plenario muy abierto donde están citados unos 2.000 consejeros provinciales, vamos a definir los consejeros nacionales, y el 22 de abril también tendremos un encuentro del Consejo Nacional", añadió.



Entre los temas a tratar, figurarán "la necesidad de una emergencia alimentaria, la cuestión educativa, la seguridad, la infraestructura, el endeudamiento, entre otros".



El encuentro de San Luis se realizará desde en San Luis, en la zona de La Pedrera, Villa Mercedes, y continuará bajo la consigna "Hay 2019".Según confiaron a la agencia Télam los organizadores, habrá un espacio de debate en las distintas peñas organizadas en el parque La Pedrera para analizar estrategias rumbo a los comicios presidenciales de 2019, y al día siguiente se leerán las conclusiones del encuentro.