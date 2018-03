Con el dólar en alza a $ 20,66, reapareció el BCRA para mantenerlo a raya

El Banco Central reapareció en el mercado cambiario luego de tres días de ausencia, aunque su presencia aún no se nota en agencias y bancos de la city porteña, donde el dólar asciende cinco centavos a $ 20,66 de acuerdo al promedio que realiza ámbito.com.



En el segmento mayorista, por el contrario, la divisa baja cinco centavos a $ 20,32.



En la plaza paralela, en tanto, el blue sube ocho centavos al récord de $ 20,90, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" repuntó ayer también siete centavos a $ 20,29.



Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron este jueves u$s 290 millones, hasta los u$s 61.945 millones.