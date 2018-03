"El policía tiene todo el derecho a defenderse si un chico le está disparando"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, volvió a defender el accionar de la policía en casos de enfrentamientos armados, luego que se conoció el crimen de un chico de 11 años en Tucumán, que según los efectivos provinciales, se produjo en medio de una balacera.



"Bajar la violencia es que chicos de 11 años no manejen armas. El policía tiene todo el derecho a defenderse si el chico le está disparando. El responsable de la violencia es el que decide la acción violenta", sostuvo la ministra en declaraciones a Radio Nacional.



"En Tucumán hay una investigación que dice que un chico de 11 años le disparó a la policía. En el velorio del chico había un montón de chicos que tiraban tiros al aire", dijo al justificar el accionar policial. "¿Sabés que es el gatillo fácil? Cuando un policía sale por la calle, no le gusta la cara de un chico y lo mata. Un policía que corre a un ladrón para proteger a la sociedad, eso no es gatillo fácil", replicó en la entrevista radial.



La tía del niño contó a distintos medios de prensa que ella se enteró de lo sucedido la madrugada de ese día, cuando una vecina la llamó para preguntarle cómo estaba Facundo, tras escuchar que había sufrido un accidente de tránsito. "Nos avisaron que había tenido un accidente de tránsito y cuando llegamos al hospital lo encontramos muerto de un disparo que le entró por la nuca y le salió por la frente", detalló.



"No había ningún policía en el lugar ni nadie que nos explicara qué pasó. Pensábamos que estaba lastimado, no tirado como un perro", explicó la mujer, quien aseguró que su sobrino, tras ser baleado, fue "pateado en la cabeza" por uno de los policías y luego estuvo "tirado entre la una y las cuatro de la madrugada", cuando murió.



"Dicen haberle encontrado una pistola y él nunca tuvo una pistola. El sólo tenía en sus manos siempre una pelota, nunca un revólver. Tampoco nunca se drogó ni nada de lo que se dice", remarcó Rita a radio Provincia, tras lo cual se preguntó: "¿Cómo pueden vivir habiendo matado a un niño?".



La versión policial acerca del homicidio de Facundo, ocurrido el jueves de la semana pasada, es que dos motoristas de la fuerza iniciaron la persecución de seis personas a bordo de dos motos que se negaron a identificarse y escaparon a los tiros, por lo que se produjo un tiroteo en el que dos de ellos -el niño de 11 años y un adolescente de 14- cayeron heridos.



Bullrich dijo que "escucha todos los días a los policías que no actúan por miedo" . "La justicia no nos puede dictar la política criminal a través de un fallo. Estamos discutiendo las consecuencias que tiene que pensar un juez al dictar un fallo", indicó.



"Si hay delincuentes que tiran a matar, el policía no se puede quedar quieto. Es la teoría de la parálisis y la teoría de la justificación, contra eso luchamos", afirmó.



Al comparar las políticas de seguridad actuales con las del kirchnerismo, sostuvo: "Cuando decían que había mano blanda, mataban más gente".



"Lo que sea alentaba antes es que si una persona estaba armada y le tiraba a la policía se justificaba. Un policía muerto a nadie le importaba", enfatizó. "Acá no hay ningún gatillo fácil, hemos bajado en un 60% la muertes en enfrentamiento. Lo que no puede suceder es que un policía actúe en cumplimiento de su deber sea llevado preso como si fuera un delincuente", subrayó.