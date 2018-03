Los argumentos de la Cámara para cambiar la carátula y liberar a López y De Sousa

El empresario Cristóbal López y su socio, Fabián De Sousa, recuperaron la libertad luego de que la Cámara Federal porteña les otorgara la excarcelación por considerar que su libertad no pone en riesgo la investigación contra el ex Grupo Indalo por una presunta estafa millonaria a la AFIP.



La decisión fue tomada por la Sala I del tribunal de apelaciones, que debió recurrir al voto del camarista Eduardo Farah para desempatar entre las posiciones de Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, que fue quien consideró que la prisión preventiva debía "ser confirmada".



Asimismo, la Cámara Federal sostuvo que el intento de venta de las empresas por parte de López no implicó una obstrucción a la causa penal en la que se investiga una presunta estafa y que el delito por el que debe investigarse a los procesados es "apropiación indebida de tributos" y no "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".



El cambio de carátula significa que tanto López como su socio, Fabián De Sousa, deberán rendir cuentas por evasión ante la Justicia Penal Tributaria, lo que podría permitir a los empresarios solicitar la adhesión a una moratoria que les posibilitaría una considerable reducción de la deuda que tienen con el fisco. Lo concreto es que la excarcelación de ambos empresarios, más el cambio de carátula, los coloca bajo investigación en la Justicia Penal Tributaria y esto podría cambiar sustancialmente el futuro financiero del Grupo Indalo en lo que respecta a su deuda con la AFIP.