Garavano criticó el fallo que liberó a Cristóbal López: "Es un mensaje equivocado a la gente"

El ministro de Justicia, Germán Garavano, criticó la decisión de la Cámara Porteña de conceder la excarcelación al empresario Cristóbal López y afirmó que "es un mensaje equivocado hacia la gente".



Son "decisiones sorpresivas" que "no ayudan a la Justicia", dijo el funcionario. "Son cosas que generan hacia la gente muchas veces un mensaje equivocado en cuanto a los niveles de impunidad que existen en nuestro país", señaló.



Garavano aclaró que el Gobierno no tiene "ningún interés" en la causa porque es un tema "que tiene que resolver la Justicia", aunque adelantó que "estarán seguramente los planteamientos de la AFIP en relación a este caso y a la revisión de esta decisión".



"No hay ningún interés. Lo puedo ratificar. Alguna vez se ha mencionado esto, incluso me ha contactado un abogado y lo hemos rechazado claramente. Esto es un tema que debe resolver la Justicia. El Gobierno no tiene involucramiento en esto, aunque sí una mirada atenta por la situación eventual de los trabajadores de algunas de las empresas", declaró a radio Mitre.



Tras ser liberado, López aseguró que el juez federal Julián Ercolini cometió "un acto cuasi delictivo" al ordenar su detención, y consideró que en la actualidad está instalada la idea de que "todo lo que huele" a la ex presidente Cristina de Kirchner "debe terminar preso".



"Nunca estuve preso. Estuve secuestrado y lo que cometió (Julián) Ercolini fue un acto cuasi delictivo. Está instalado que todo lo que huele a Cristina (Kichner) debe terminar en la cárcel. Eso fue lo que me pasó", señaló López en declaraciones formuladas a la prensa tras recuperar la libertad, luego de permanecer detenido casi tres meses en el penal de Ezeiza.



López y su socio Fabián De Sousa fueron excarcelados por decisión de la Cámara Federal porteña, que evaluó que esa medida no pone en riesgo la investigación contra el Grupo Indalo, informaron fuentes judiciales.



La decisión fue tomada por la Sala I del tribunal de apelaciones, que debió recurrir al voto del camarista Eduardo Farah para desempatar entre las posiciones de Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, que fue quien consideró que la prisión preventiva debía "ser confirmada".



Tras conocerse las excarcelaciones, la AFIP anticipó que apelará a la Cámara de Casación Penal para que la causa de Oil Combustibles se mantenga en la Justicia Federal, de modo de evitar que los empresarios excarcelados se vean beneficiados con una disminución de sus deudas con el fisco.