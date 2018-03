La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, dijo que "los dos primeros años del gobierno de Macri han sido asombrosos" porque el Gobierno "ha ido a fondo con las reformas", y consideró que los inversores "quieren tener la garantía de que habrá una continuidad en las políticas".



"Los dos primeros años del gobierno de Macri han sido asombrosos. En esos dos años las autoridades argentinas han logrado mucho en política monetaria, en la reorganización del gasto público, reducción de la presión impositiva, libre competencia, desarrollo de talento y reducción del gasto innecesario en algunos sectores", dijo Lagarde en una entrevista con La Nación.



Señaló que "ha hecho tanto en lo que se ha llamado gradualismo, que no lo encuentro gradualista para nada, porque creo que el Gobierno ha ido a fondo con las reformas".



Consultada sobre el creciente nivel de endeudamiento del país, dijo que "es más justo analizar con un enfoque profundo la manera en que está compuesta la deuda pública argentina, porque una buena parte está en manos del mismo sector público, en pesos". "Así que no hay una exposición masiva a los acreedores externos en bonos en moneda extranjera. La deuda en moneda extranjera con los acreedores privados alcanza a un 35% del PBI, un nivel que francamente no implica una carga demasiado pesada para la economía", agregó.



Consideró que "hasta ahora, dadas las reformas adoptadas y el objetivo de reducir el déficit fiscal en forma sostenible y compatible con el apetito de la sociedad por las reformas, no lo veo como un asunto para preocuparse".



Acerca de las inversiones, dijo que "los inversores quieren tener la garantía de que habrá una continuidad en las políticas, que no habrá retrocesos de ningún tipo de las políticas actuales, para renovar su confianza en el país".



"La Argentina estuvo afuera del mundo tanto en términos del comercio como de las inversiones y ahora se abrió en términos financieros y comerciales, lo cual generará sus frutos dado los recursos que tiene el país", señaló.



De acuerdo con los cálculos incluidos en el artículo IV de 2017, el FMI espera que la economía argentina crezca 2,5% este año, con una inflación de 16%, y para 2019 prevé un 2,8%, con 11,8% de inflación.