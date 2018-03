Escándalo por lavado en Chaco: declaran hoy los 4 exfuncionarios detenidos cercanos a Peppo

Los exfuncionarios chaqueños Horacio Rey, Roberto Lugo, Ismael Fernández y Susana Fernández declaran hoy en el marco de una investigación de la justicia provincial por los delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y violación de deberes del funcionario público, por lo cual pueden enfrentar penas de hasta 15 años de cárcel.



El caso, cuyo origen está bajo competencia federal a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, llegó a la justicia provincial luego de que el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, enviara a una parte del mismo por evasión y lavado de activos a esa jurisdicción.



El procurador general del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Canteros, informó que las detenciones de Rey, Lugo y los hermanos Fernández se debieron a que son "exfuncionarios" del gobernador Domingo Peppo y que podrían "entorpecer" la investigación judicial.



Un equipo de fiscales integrado por Graciela Barreto, Nélida Villalba y Lucio Otero investiga esa causa en la que se consideró que se cometieron esos delitos cuando Rey era secretario general de la Gobernación y Lugo, subsecretario de Comercio y Servicios.



"La detención fue ordenada por el lugar que ocupaban los exfuncionarios", dijo el procurador Canteros, y luego se indicó que "cada uno tendrá su participación, pero en principio estos son los delitos por los cuales se los está investigando".



Se informó también que el día lunes se les tomará declaración indagatoria a los exfuncionarios del gobierno provincial en una causa en la no se descarta sumar el delito de asociación ilícita.



En ausencia del gobernador Peppo, que estaba en viaje oficial por los Estados Unidos, el miércoles último, el vicegobernador Daniel Capitanich aceptó las renuncias de Rey y Lugo, mientras que Susana e Ismael Fernández continuaban separados de las funciones que tenían a cargo.



Luego trascendió la decisión de los fiscales provinciales y se supo que el ex subsecretario Lugo se presentó a la madrugada a la fiscalía en turno, quedó detenido por esta causa y fue alojado en una dependencia policial.



Una situación similar se repitió con el exsecretario Rey y su cónyuge, Susana Fernández, quien fue secretaria privada del gobernador Peppo, los que fueron destinados también a otras unidades de la Policía del Chaco. Una fuente vinculada a la causa confirmó que más tarde fue detenido Ismael Fernández, quien tuvo a su cargo la Unidad Ejecutora "Chaco Construye".



A su regreso, Peppo dijo en conferencia de prensa que "no voy amparar ningún tipo de hechos delictivos en mi gobierno", y que el asesor general de Gobierno, Miguel Garrido, y el fiscal de Estado, Luis Meza, evalúan la causa.