Bajo la presidencia de Argentina, se realiza la cumbre ministerial del G20

Finalmente, los ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales de los países miembros del G20 se encuentran reunidos por primera vez en Argentina, para comenzar a delinear una agenda cuyos temas principales son, en parte heredados, y en parte nuevos.



Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger son los anfitriones del evento que congrega en el Centro de Exposiciones de la Ciudad a los más de treinta funcionarios acreditados y organizaciones internacionales invitadas.



Al inaugurar formalmente la primera Ministerial, ambos destacaron la relevancia del foro "como espacio de discusión global", y enfatizaron la importancia de impulsar "una agenda para lograr un crecimiento inclusivo".



El "financiamiento de la infraestructura, el futuro del trabajo y la tecnología detrás de las criptomonedas", serán algunos de los temas que tratarán las máximas autoridades de la economía en el encuentro. Se sabe, sin embargo, que el debate será largo: la jornada continuará mañana, pero esta será sólo la primera de una serie de cinco reuniones que tendrán lugar de aquí a fin de año.



Durante el fin de semana, los deputies G20 dejaron el camino allanado para los funcionarios internacionales, discutiendo en la previa los ejes mencionados.



Sin embargo, la agenda doméstica se coló en la Ministerial. En paralelo al brunch que mantuvieron los líderes antes de ingresar a la cumbre, el ministro de Hacienda se reunió con el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, a quien le solicitó que Estados Unidos exima a la Argentina del arancel al aluminio y al acero. Se sabía que este tema sería traído Centro de Exposiciones de la Ciudad por parte del gobierno argentino, y es que los propios deputies argentinos confiaron a este medio días antes de la Ministerial la preocupación latente en Casa Rosada y el pedido expreso de que sea al menos, abordado.



Según voceros oficiales, Mnuchin aseguró que el pedido está "en consideración". Sin embargo, aún no hubo ninguna definición por parte del Gobierno de Donald Trump.



Sin embargo, no todo es novedad en el G20. Temas tales como la arquitectura financiera internacional, el sistema impositivo global y regulaciones financieras vienen tratándose en los últimos años, y todavía hay tela para cortar.



En tanto, en Casa Rosada también se llevaron a cabo actividades paralelas al G20. El presidente Mauricio Macri recibió por la mañana al titular del Banco Mundial, Jim Yong Kim, con quien analizó el trabajo conjunto y la posibilidad de inversiones.



Se espera para esta primera Ministerial que los países miembros emitan un comunicado informando acerca de los avances. Eso será recién mañana, aunque dicho documento no será, vale aclarar, definitivo.



En tanto, para esta tarde, una conferencia de prensa encabezada por Dujovne y el secretario general de la OCDE, Miguel Ángel Gurría, dará cuenta de los avances de la jornada.