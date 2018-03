El BCRA volvió a intervenir para contener al dólar, que opera casi estable a $ 20,54

Un día antes de la importante licitación de Lebac del Banco Central, el dólar opera casi estable y cede un centavo este lunes a $ 20,54 en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



Este martes vencen Lebac por $ 526.196 millones, por lo que el corte de tasa será relevante para conocer la suerte de la plaza cambiaria y de los activos tras la reciente fuerte intervención del Banco Central para evitar una mayor depreciación de la moneda local.



En la plaza paralela, en tanto, el blue sube dos centavos a $ 20,91, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" bajó seis centavos a $ 20,23 (en la semana perdió nueve centavos).



Cabe recordar que el Banco Central intervino el último viernes en el mercado cambiario con u$s 413 millones, su mayor desembolso desde las PASO de agosto, para contener a la divisa que respondió con una baja de seis centavos.



De esta manera, la autoridad lleva colocados más de u$s 723 millones desde el lunes 5 de marzo cuando, tras siete meses de ausencia, volvió a mostrarse en la plaza. La última semana, el BCRA desembolsó unos u$s 540 millones y logró mantener el dólar sin cambios con respecto a los cinco días previos.



El billete se movió el viernes en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa se hundió 16 centavos a $ 20,21, con un volumen operado que llegó a los u$s 1.091 millones, y con la mayor intervención desde agosto por parte del BCRA, considerando que ésta superó los u$s 300 millones, indicaron desde ABC Mercado de Cambios.



Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron el viernes u$s 265 millones, hasta los u$s 61.686 millones.