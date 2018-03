El Merval se hunde un 2,4% y suma su quinta caída consecutiva

El índice Merval se hunde este lunes un 2,4% a 31.785,29 unidades, en medio de la fuerte baja de Wall Street y ante rumores de que la ANSES saldría a desprenderse de acciones en el mercado local, comentaron analistas.



El panel líder anotá de este modo su quinto descendo en forma consecutiva. Entre las mayores bajas del día aparecen las acciones de Autopistas del Sol (-4,4%); Banco Hipotecario (-4,2%) y Central Costanera (-4,2%).



"La caída de este lunes está bastante correlacionada con el mercado americano, que cae con fuerza, pero además los rumores de que la ANSES venderia acciones en el mercado local tampoco ayudaron", remarcó a este medio el director de Proficio Investment, Rafael Di Giorno.



El analista, de todos modos, considera que "el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) es majenado por profesionales con mucha experiencia en mercados, por lo que que no van a salir a vender por el mercado local posiciones en acciones". "El día que necesiten vender lo harán con algún fondo grande", agregó.



Sin embargo, el rumor asustó al mercado y muchos inversores institucionales lo utilizaron de excusa para salir a vender algunas posiciones de acciones ante la necesidad de liquidez en pesos, de cara a la millonaria licitación de Lebac que realizará el Banco Central este martes, en la que vencen unos $ 526.000 millones.



En Wall Street, por su parte, el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, perdía un 1,4% en una jornada marcada por las tensiones en la Casa Blanca y un efecto contagio en el sector tecnológico provocado por la firma Facebook.



Mientras, el S&P500 baja un 1,8%, y el Nasdaq se derrumba un 2,3%, en medio de la fuerte caída de Facebook, que sufre su peor jornada en cinco años, al desplomarse más de 7%



Las acciones de la red social son arrastradas a la baja después de conocerse que una consultora manipuló con fines políticos información de más de 50 millones de usuarios de la red social en Estados Unidos.



A media sesión, las acciones de la firma radicada en California retrocedían un 7,1% hasta 172 dólares, su peor descalabro porcentual en un solo día desde septiembre de 2012, según los analistas, lo que se traduce en una pérdida superior a los 40.000 millones de dólares.



Facebook, que tiene una capitalización de mercado superior a 537.000 millones, hizo resentirse a los principales indicadores de Wall Street, y contagió a otros grandes nombres tecnológicos como Alphabet (-3,40 %), Amazon (-2,14 %), Netflix (-2,28 %) o Twitter (-1,91 %).



Este sábado, los diarios The London Observer y The New York Times revelaron que la consultora británica Cambridge Analytica obtuvo en 2014 datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook en EE.UU. y los utilizó para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellas.



El caso, que ha llevado a legisladores británicos y estadounidenses a pedirle explicaciones sobre el asunto, podría costarle a Facebook una multa millonaria por la posible violación de una regulación de la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. (FTC) para proteger la privacidad de los usuarios de redes sociales.



• Renta fija



En el segmento de la renta fija, los principales bonos en dólares (que cotizan en pesos) operan con mayoría de bajas.



El Bonar 2024 cede un 0,2%; el Discount bajo ley argentina cae un 0,6%; al igual que el Argentina 2037. La excepción es el Bonar 2020, que gana 0,2%.



Por último, el riesgo país elaborado por la banca JP.Morgan aumentaba cuatro unidades, a 413 puntos básicos.