Schiaretti: "El peronismo tiene posibilidades de ganar en 2019 si deja atrás al kirchnerismo"

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, sostuvo que "el peronismo tiene posibilidades de ganar el año que viene" las elecciones presidenciales, aunque consideró que para que el PJ vuelva a la Casa Rosda debe "dejar atrás el kirchnerismo".



Los dichos el mandatario cordobés llegaron luego de la convención peronista que referentes ultra K compartieron con el camionero Hugo Moyano y el gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá en la provincia de San Luis.



En ese contexto, el propio Schiaretti aclaró que no participó de la cumbre peronista que se realizó el pasado viernes porque en ese encuentro "había expresiones del kirchnerismo y no correspondía que nosotros estuviéramos como peronismo de Córdoba".



En declaraciones formuladas a los medios durante la inauguración de obras públicas en la localidad de Pueblo Italiano, el cordobés se mostró optimista respecto al futuro del PJ: "El peronismo tiene posibilidades de ganar en la elección del año que viene".



Asimismo, el mandatario sostuvo que "precisamos para poder hacerlo es ser una alternativa que merezca el apoyo de todos los argentinos y dejar atrás el kircherismo". Asimismo, Schiaretti remarcó que "a mí el kirchnerismo no me expresa".



Bajo el lema "Hay 2019", militantes, dirigentes políticos y sindicales peronistas confluyeron este viernes en una cumbre opositora en la provincia de San Luis. El encuentro en el estadio "Arenas en La Pedrera" de Villa Mercedes contó con la presencia de representantes de la amplia avenida kirchnerista a quienes se les sumaron el anfitrión Rodríguez Saá y el ignifugo caminero Moyano.



Entre los participantes que llegaron de distintos puntos del país se encuentran José Luis Gioja, Juan Pablo Cafiero, Eduardo Depetris, Amado Boudou, Hugo Yasky, Hugo Moyano, Agustín Rossi, Andrés Larroque, Anabela Fernández, Jorge Taiana, Jorge Capitanich, Martín Sabatella y Aníbal Fernández, entre otros dirigentes nacionales.