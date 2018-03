Sobreseyeron a dos funcionarias que habían otorgado pensión a Cristina

La Cámara Criminal y Correccional Federal Nº1 sobreseyó a dos funcionarias del Ministerio de Desarrollo Social que habían autorizado a Cristina de Kirchner el cobro de una pensión como expresidente.



De esta manera, los jueces Jorge Luis Ballestero y Leopoldo Bruglia desprocesaron a Guadalupe Niño y a María Cecilia Insaurralde Amaya, quienes habían sido denunciadas de otorgarle el beneficio a la exmandataria cuando existía una supuesta incompatibilidad



En su sentencia, Ballestero destaca que "la cuestión traída a conocimiento de las imputadas a los efectos de ser evaluada y emitir una opinión era, sin dudas, novedosa, pues no existían precedentes de un caso de esas características".



"Si una correcta intervención en el marco de un expediente administrativo llevó a tomar una decisión que se reputa incorrecta, no necesariamente nos enfrentamos a la ocurrencia de un delito. De hecho, si no fuera así, cualquier "error" o "diferencia de criterio" acarrearía responsabilidad penal", subraya.



Y agrega: "Más allá de si en definitiva correspondía o no la procedencia del beneficio solicitado, las conductas de las imputadas no configuran un delito sino sólo la expresión de un criterio que, como jurídico, es opinable, por lo que corresponde revocar la decisión y dictar el sobreseimiento de ambas".



Por su parte, el magistrado Bruglia argumentó que "no existen pruebas que permitan avalar el elemento subjetivo que el tipo penal requiere, configurándose una hipótesis de discusión sobre la interpretación de una norma legal".



De este modo, el fallo da por tierra con una denuncia que sindicaba a las dos funcionarias como responsables de haber otorgado una pensión a la exmandataria quien ya percibía la de su fallecido esposo, Néstor Kirchner.