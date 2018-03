Encargados de edificios firmaron paritaria de 12% en dos tramos

La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Fateryh) acordó hoy con las cámaras de la actividad una mejora salarial del 12% para este año en dos tramos, que incluyó una cláusula de revisión en septiembre próximo, y el pago de una suma no remunerativa de 6 mil pesos en tres cuotas de 2 mil cada una.



Los trabajadores porteros de edificios percibirán por ese acuerdo un 12% de aumento en dos tramos: un 8% en abril y otro 4% en agosto próximo, aunque las partes convinieron también la posible aplicación de su revisión en septiembre.



El Ministerio de Trabajo informó que por primera vez participó en las negociaciones paritarias la Asociación Civil de Propietarios de Inmuebles de Renta y Horizontal.



La organización sindical, que conduce Víctor Santamaría -también secretario de Estadística, Registro y Defensa del Consumidor de la CGT- rubricó la recomposición salarial del 12 por ciento en dos cuotas con esa entidad y con los representantes de la Unión de Administradores de Inmuebles (UADI) y la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal (AIERH), informó la cartera laboral en un comunicado de prensa.



El convenio paritario fue acordado a dos meses del vencimiento de la paritaria vigente y requiere aún de su homologación por parte de la cartera laboral, en tanto esa suma no remunerativa en cuotas de 2 mil pesos se abonará en junio, agosto y octubre próximo.



Entre otros sindicatos, ya firmaron las paritarias de este año las organizaciones mercantiles, lucifuercista, de obras sanitarias y de choferes de colectivos.



La recomposición salarial del 12% se contrapuso al 40% obtenido por la organización gremial en 2016 y al 21% con cláusula gatillo en 2017.



Los únicos que no firmaron el acuerdo fueron los directivos de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal (Caphai), ya que sostuvieron que la actual paritaria expirará el 31 de mayo próximo, por lo que señalaron su oposición a adelantar las negociaciones.