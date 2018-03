Por intervenciones selectivas del BCRA, el dólar se mantiene casi estable a $ 20,54

Por intervenciones selectivas del Banco Central, el dólar cae un centavo este martes a $ 20,54 en agencias y bancos de la city porteña según el promedio de ámbito.com.



Operadores aseguran que la entindad monetaria está participando en la rueda con "incursiones puntuales" para acotar la fluctuación del billete.



Sucede en un contexto en el que el mercado se encuentra expectante respecto al mayor vencimiento de Lebac que deberá afrontar el Banco Central desde agosto pasado por $ 526.196 millones (41% del total).



Cabe recordar que la entidad moentaria intervino ayer por séptima rueda en dos semanas, al vender otros u$s 187,5 millones, con el fin de contener a la divisa.



En la plaza paralela, el blue sube tres centavos a $ 20,95, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" sube 17 centavos a $ 20,30.



En el segmento mayorista, la divisa terminó el lunes casi sin variantes a $ 20,22 en una jornada donde el volumen bajó un 11% a u$s 968 millones.



Con la venta del lunes, el BCRA ya lleva desembolsados más de u$s 1.120 millones desde el 5 de marzo, cuando comenzó con las intervenciones tras siete meses de ausencia.



El Banco Central intervino el último viernes en el mercado cambiario con u$s 413 millones, su mayor desembolso desde las PASO de agosto. La última semana, asimismo, el BCRA sacrificó unos u$s 540 millones y logró mantener el dólar sin cambios con respecto a los cinco días previos.



Además de los movimientos del BCRA en la plaza, los inversores se mostraron expectantes por la licitación de Lebac de este martes en la que la entidad que preside Federico Sturzenegger apunta a renovar más de $526.196 millones.



Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron el lunes u$s 85 millones, hasta los u$s 61.604 millones.