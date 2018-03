Infancias inclusivas: empresa argentina lanza muñeco con Síndrome de Down

El rol del juego durante la infancia es tan importante que, en los últimos años, especialistas advirtieron sobre la necesidad de elegir juguetes que apelen a la diversidad, la inclusión y que no promuevan estereotipos de género. Con ese fin, la compañía argentina "Casita de Muñecas" lanza hoy a "Oli", el primer muñeco bebé con Trisomia 21, alteración genética popularmente conocida como Síndrome de Down.



"Nosotros somos una empresa inclusiva. Trabajamos con muñecos de distintas razas, que no dan referencia a ningún género", contó a ámbito.com Laura Cabezas, una de las dueñas de la firma. La empresaria detalló que el muñeco surgió tras una anécdota que llegó sus oídos y los conmovió: "Una nena con Síndrome de Down no quería ninguna muñeca porque ninguna se parecía a ella. Eso nos movilizó mucho y nos quedamos pensando. Muchas veces cuando creamos los muñecos pensamos que tengan color mate, como es la gran cantidad de piel en nuestro país; buscamos que tengan variedad en ojos y colores, para que en algún rasgo, en algún gesto, los chicos puedan representarse".

"Oli" se presenta hoy en la Legislatura Porteña



Así, el equipo se puso en campaña y comenzó a consultar con especialistas de diferentes sectores. En principio, se contactaron con ASDRA, Asociación Síndrome de Down de la República Argentina: "No queríamos no tener un respaldo en un tema tan delicado", sostuvo Cabezas. Luego se juntaron con un artista plástico y "Oli" comenzó a tomar forma: "Empezamos a trabajarlo desde todas las características; con fotos, con información y siempre con la asociación. Llevó más de dos años terminar de moldearlo porque queríamos que fuera lo más parecido posible".



El muñeco se presentará oficialmente hoy a las 18 en la Legislatura Porteña en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en Perú 160, junto a los legisladores e integrantes de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete y de Asdra, en una convocatoria abierta al público en general.

"Casita de Muñecas" realiza muñecos de distintas razas



Su fecha de salida a la venta aún no está decidida, aunque estiman que será aproximadamente en mayo. Sin embargo, la empresaria aclaró que "el muñeco fue creado con el fin de promover el juego inclusivo y no pensando en cuáles iban a ser sus utilidades" comerciales. "Creemos que cualquier niño o niña puede incluirlo en sus juegos e incorporarlo naturalmente. Esa experiencia y aprendizaje en el juego simbólico pueden ser trasladados a su vida en sociedad; y sembrar estas semillitas en los niños servirá en un futuro para tener adultos que incluyen y conviven en armonía, donde todos somos actores importantes", añadió.



Finalmente, Cabezas destacó que la fabricación de juguetes inclusivos gana terreno en el país. "Hay algunas empresas que se dedican sólo a fabricar juguetes por la inclusión. Nosotros no somos los únicos, somos sólo uno más. Tenemos que criar una futura generación de adultos que incluyan. La misión de Oli es difundir, que se derriben los mitos, que podamos entender que se puede convivir perfectamente", concluyó.