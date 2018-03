Farah: "Escuché interpretaciones que no reflejan lo que dice el fallo"

El juez Eduardo Guillermo Farah, que integra la Sala II de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal, defendió el fallo por el cual se ordenó la liberación de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza, al asegurar que en los medios se "escuchan interpretaciones que no reflejan" lo que determinó la resolución judicial.



"Escuché interpretaciones que no reflejan lo que dice el fallo", aseguró el magistrado en declaraciones al canal América y ratificó que junto a su par Jorge Ballestero "elegimos una figura legal que entendimos que era la correcta". "Es equivocado decir que hubo un beneficio para los imputados", sentenció.



Farah insistió: "El fallo está bien dictado. Nosotros confirmamos el procesamiento de estas dos personas, elegimos una figura legal que entendimos -por aplicación de una ley específica- que era la correcta, la que debía ser aplicada; nos mantuvimos dentro de los términos de la Cámara de Casación que dijo que delitos tributarios pueden ser aplicados por la Justicia Federal; instamos al juez a que diga investigando la relación que tiene este delito con el resto de las maniobras que fueron denunciadas"



"El proceso está en trámite: el momento en el cual se debe resolver si la persona debe ir detenida o no es en el momento de la sentencia. Si tiene que ser previamente, tiene que haber algún riesgo de fuga o de entorpecimiento (...) el único riesgo de entorpecimiento que había invocado el juez de primera instancia (Julián Ercolini) estaba equivocado", agregó el camarista.



Asimismo, agregó: "La segunda razón que invocó (Ercolini), que era la obligación del Estado de combatir la corrupción, llamó la atención que lo hiciera en una resolución en donde al funcionario público que había permitido que gran parte de todo esto ocurriera no le había dictado prisión preventiva".



Por otro lado, cuestionó la declaración que realizó el presidente Mauricio Macri, quien dijo estar "indignado" por la liberación de López y De Souza. "Creo que quienes le acercaron su opinión no le acercaron lo que el fallo dice. Creo que tiene derecho a dar su opinión, tendría que medirse un poco porque es el Presidente de la Nación, pero tiene derecho a opinar. Solo que debería quizás informarse un poco mejor", afirmó Farah.