El gabinete nacional analizó cómo profundizar diálogo con empresariado local

El secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis, informó que en la reunión de gabinete nacional que encabezó hoy el presidente Mauricio Macri se analizó "cómo profundizar el diálogo con el empresariado local".



Si bien el funcionario sostuvo que no se habló del tema puntual de la relación entre el gobierno y la Unión Industrial, De Andreis detalló que uno de los ejes de la reunión fue ver "cómo podemos vincular al empresariado local teniendo en cuenta que tenemos la reunión más importante en la historia en términos económicos con las 20 principales potencias mundiales".



Se refirió de esta manera a la reunión del G20 de Ministros de Finanzas y Bancos Centrales que se realiza en el Centro de Exposiciones y Convenciones porteño, a cuya clausura asistirá Macri esta tarde.



En declaraciones a la prensa tras la reunión de gabinete, el funcionario precisó que "hubo intercambios de opiniones respecto al trabajo en conjunto con empresarios y sindicatos repasando la agenda de las mesas productivas", y sostuvo que se analizó "cómo se puede seguir profundizando ese diálogo".



Por otra parte, De Andreis precisó que en el encuentro el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, expuso "tanto en el programa de compra como en el programa Contratar que lo que se ve claramente es que más del 80 por ciento de los montos son por licitación pública" y añadió que "si se incluyese las compras de Transporte y del Ministerio del Interior estaríamos hablando de un 90%".



Acerca de la marcha de la economía, De Andreis remarcó que "en pocos días se van a cumplir siete meses de crecimiento, algo que desde 2010 no sucedía".



"La inflación en términos reales y concretos viene bajando. La inversión extranjera y nacional viene creciendo el año pasado al 11% y este año tenemos la expectativa de que sea del 15", dijo.



Asimismo, el funcionario nacional señaló que "los impuestos desde que asumimos en términos concretos y reales vienen bajando un poco más de medio punto por año, el gasto público viene bajando, el déficit bajando" y consideró que "todo eso junto no sucede en Argentina hace más de 100 años".



No obstante, indicó que "no se nos escapa que hay casi un tercio de argentinos en situación de pobreza, más allá de que el indicador de la pobreza viene bajando y viene bajando el desempleo".



En ese marco, De Andreis dijo que son bienvenidos los elogios de la titular del FMI, Christine Lagarde, como del presidente de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, acerca de la mejora económica en el país.



"Todo lo que tiene que ver con la mejora en la relación y lo que puedan seguir notando estos referentes en el mundo nos sirve mucho y es valorado", aseguró.



Por último, el secretario general de la Presidencia fue consultado sobre la creación de "unidades ejecutoras especiales temporarias" para gestionar planes, programas y proyectos, entre ellas la "Unidad de Opinión Pública" que quedó a cargo de Mora Ximena Yazbeck Jozami.



De Andreis aseveró que esa medida no contraría el decreto presidencial que establece que no puede haber familiares directos de ministros del Poder Ejecutivo y aclaró que Yazbeck Jozami "está divorciada" del secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, funcionario de la Jefatura de Gabinete.