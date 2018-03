"Tenemos que seguir creciendo en número", dijo Michetti tras reunión del Gabinete ampliado de mujeres

La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, afirmó este martes que el oficialismo debe "seguir creciendo en el número de mujeres" que integran su equipo, aunque subrayó que "Mauricio (Macri) les ha dado muchísimo lugar", tras participar de una reunión de gabinete ampliado de las mujeres del Gobierno en el CCK.



"Siempre estamos conscientes de la necesidad de crecer en eso (por la participación de mujeres en el Gobierno), ninguno te va a decir que somos los mejores representantes de la equidad. Mauricio les ha dado muchísimo lugar a las mujeres, pero somos conscientes de que tenemos que seguir creciendo en número de mujeres", afirmó Michetti.



La vicepresidenta hizo estas declaraciones en el marco de una conferencia de prensa que encabezó en el Centro Cultural Kirchner, y en la que estuvo acompañada por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y por la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Túñez.



La vicepresidenta consideró que "no sólo por tener muchas mujeres y tener la paridad, te garantizás políticas de género efectivas" y recalcó que el Gobierno está produciendo datos sobre temáticas de género.



"Somos los primeros que estamos construyendo estadísticas en el tema de género, porque no había ninguna. Había discurso, pero no había ningún dato", aseguró.



Stanley comentó que de la reunión participaron entre 630 y 650 mujeres, al tiempo que se refirió al debate sobre el aborto y reiteró su postura contraria a la despenalización.

Del encuentro también participaron la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.



Vale destacar que en el Gobierno nacional solo dos mujeres integran el Gabinete nacional: Stanley y Bullrich; mientras en la Provincia de Buenos Aires, solo María Fernanda Inza encabeza la Secretaría Legal y Técnica bonaerense.