Macri sobre resultados de la evaluación Aprender 2017: "No tenemos que tenerle miedo a la verdad"

El presidente Mauricio Macri encabezó en la ciudad de Campana el acto de presentación de los resultados de la evaluación Aprender 2017 y defendió la realización de la muestra porque "no tenemos que tenerle miedo a la verdad".



"No tenemos que tenerle miedo a la verdad, tiene que estar sobre la mesa. A lo que tenemos que tenerle miedo es a que los chicos no aprendan", sostuvo.



El mandatario aseguró que "no existe ninguna otra herramienta como la educación, especialmente la educación pública de calidad, que logre mayor oportunidad de igualdades", porque "lo que te da capacidad de elegir es el conocimiento".



Macri llamó a los alumnos a "seguir estudiando, porque el mundo aceleró y estamos en una revolución tecnológica". "Queremos que acceden a los empleos del siglo XXI", subrayó.



Por último, adelantó que la evaluación es "el comienzo de un gran camino" y felicito a los maestros "por haber sido parte de esto".



Los resultados de 2017 de la evaluación Aprender arrojaron que los estudiantes secundarios argentinos mejoraron notoriamente su nivel en lengua al tiempo que retrocedieron en matemática.



En ese sentido, la diferencia de desempeño de los alumnos en ambas asignaturas es alarmante. La evaluación arrojó que el 45,4% de los estudiantes secundarios alcanzó un nivel satisfactorio en lengua, sólo el 27% de los alumnos secundarios llegó a ese mismo nivel en matemática. Peor aún, en el 41,3% de los alumnos evaluados cuenta con conocimientos por debajo del nivel básico de matemática.



De las evaluaciones Aprender participaron 309 mil estudiantes secundarios de quinto y sexto año en 10 mil escuelas de todo el país tanto públicas como privadas, quienes fueron evaluados en lengua y matemática.



El mandatario presidió el acto en la Escuela Nacional Superior Dr. Eduardo Costa, en la ciudad bonaerense de Campana, junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; los titulares de las carteras educativa nacional, Alejandro Finocchiaro y bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny; y el jefe comunal de Campana, Sebastián Abella, entre otras autoridades e invitados especiales.