Luego de la licitación de Lebac, el dólar aumenta cuatro centavos a $ 20,60

Luego de que ayer el Banco Central fijara una tasa del 26,5% en la licitación de Lebac e inyectara $ 87.000 millones al mercado, el dólar aumenta este miércoles cuatro centavos a $ 20,60 en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



El martes la divisa minorista subió un centavo, en una rueda donde los inversores estuvieron expectantes por la millonaria licitación de Letras y atentos a los movimientos del Banco Central, que intervino por tercera jornada consecutiva, con la venta de u$s 45 millones.



Cabe recordar que en la subasta de Lebac vencía un total de $ 526.197 millones, para los que se presentaron ofertas por $ 459.094 millones, de los cuales se adjudicaron finalmente $ 453.716 millones, una renovación parcial de alrededor del 86% del monto que vencía en la fecha.



Sobre el exceso de de liquidez se advirtió que en los próximos días la entidad monetaria saldrá a captar parte de esos fondos a través del mercado secundario, de pases y de las nuevas Leliq.



En la plaza paralela, el blue avanzó el martes cinco centavos al récord de $ 20,97, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. Asimismo, el "contado con liqui" subió 14 centavos a $ 20,27.



En el segmento mayorista, la divisa cae medio centavo a $ 20,28. Sucede por la prevalencia de la oferta que acomoda los precios en niveles cercanos al cierre de ayer, informó un operador.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" operó estable a un promedio del 25,5% TNA y en "swaps" cambiarios se pactaron u$s 299 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares parael miércoles y el jueves. Las Lebac, en el segmento secundario, se operaban al plazo de 29 días a 26,40 % TNA y la de 183 días al 25,80 % TNA.



En el Rofex, donde se operaron u$s 635 millones, más del 35% se realizó para fin de mes a $ 20,365 con una tasa implícita del 16,4% TNA y el plazo más largo fue enero de 2019 a $ 23,85 a una tasa del 20,4% TNA.



Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron el martes u$s 47 millones, hasta los u$s 61.557 millones.