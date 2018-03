Para Garrigós de Rébori, la injerencia del Gobierno en la Justicia cruzó un "límite"

La renunciante jueza de la Cámara de Casación María Laura Garrigós de Rébori rechazó la injerencia de del Poder Ejecutivo en el Judicial y aseguró que las críticas de Mauricio Macri al fallo por la liberación de Cristóbal López cruzaron el "límite" de lo tolerable.



"Es excesiva la intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial", sentenció la presidente de Justicia Legítima en diálogo con FM Delta. "Lo que dijo (Eduardo) Farah en esta oportunidad pone de manifiesta que los asuntos están pasando los límites", alertó.



Farah, uno de los dos camaristas que falló a favor de la excarcelación de López y Fabián de Sousa, aseguró esta semana que las opiniones públicas del mandatario en torno a decisión de la Cámara Federal "no reflejan" lo que establece la resolución y dijo sentirse "indignado" por los dichos de Macri. "Fue mal informado, no tuvo tiempo de leer la resolución. Quienes le acercaron su opinión no le acercaron lo que realmente el fallo dice", señaló, y si bien admitió que "tiene derecho a dar su opinión", aseguró que "tendría que medirse un poco porque es el presidente de la Nación".



Según la jueza en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal el brete se origina en el los Tribunales. "El Poder Judicial extendió su nivel de tolerancia hasta llegar a estos extremos. Estas situaciones hace cinco años no se hubieran tolerado ni producido, pero hubo una especie de acostumbramiento a las demandas del Ejecutivo", analizó la camarista.



"Llegó un momento en que el exceso se puso de manifiesto y hasta acá llego el amor, y paralelamente de lo que pasa a Farah, ha visto lo que le pasó a su colega (Eduardo) Freire y dirá: 'Ahora van por nosotros'", enfatizó Garrigós. Freire fue destituido por mal desempeño a inciativa de la Casa Rosada.



"Se ha perdido el límite, estas cosas que a lo mejor ocurrían, no se decían y hasta allí si uno no tiene la prueba no puede mostrarlo. El límite se sobrepasó", subrayó la jueza, que espera la aceptación de su renuncia a la Cámara para iniciar el trámite jubliatorio.



"Estaría bueno que el Presidente esté informado o asesorado para hablar de cualquier fallo. La independencia judicial se la ganan los jueces y es obligación ser independiente, sino que es una garantía del tipo que está siendo juzgado", remarcó en la charla radial.