Ayerra: "El mercado de capitales puede mejorar la competitividad del país"

Informe de Cecilia Camarano.-



En el marco del LatinFinance, el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Marcos Ayerra, dialogó con ámbito.com sobre las perspectivas del mercado de capitales y aseguró que su crecimiento "puede mejorar la competitividad del país", al tiempo que afirmó que el Gobierno trabaja para incentivar el ahorro en pesos.



"Por eso digo que un mercado de capitales puede mejorar la competitividad del país. El desarrollo del mercado de capitales es uno de los objetivos de este Gobierno", aseguró Ayerra tras su exposición en el panel del LatinFinance.



Respecto al proyecto de reforma del mercado de capitales que se debate hoy en el Senado, Ayerra dijo que "está encaminado, soy muy optimista, y tiene elementos que son importantes para todos, sobre todo para fortalecer las pymes". "Hay un potencial de impacto en la vivienda. Si no contamos con un capital que las fondee los bancos no van a poder seguir, por eso es muy importante que se genere un mercado a largo plazo", agregó.



Por otro lado, sostuvo: "También está el tema de 'factoring', se estima que hay casi un 10% del Producto en cuentas por cobrar de las pymes. Por supuesto que eso no es todo el potencial, hay menos que eso. Justamente si pudieran vender su factura, la ley permite que eso ocurra. También prevé acuerdos internacionales para mejorar la infraestructura de los mercados".



"La palabra clave es desbloquear, porque hay inhibidores, inclusive algunos que no tienen costo, como por ejemplo los fondos cerrados. Con la ley, el fondo pasaría a ser neutro fiscalmente y paga el inversor cuando recibe el dividendo, como pasa en el resto del mundo. Eso permite desbloquear una industria que en la región tiene hasta el 5% del producto, estamos hablando de más de u$s 30 mil millones, estamos hablando d mucho potencial e impacto en la economía real, porque los fondos cerrados son fondos inmobiliarios, de oyes, del vino, etc. Y no hay ningún costo, porque eso no está. Lo que estamos pidiendo es que sean neutros fiscalmente para que no pague el inversor. Son pequeños retoques que permiten soltar un gran potencial", afirmó el titular de la CNV.



Además, afirmó que "Argentina viene de una historia de muchos años de inflación que hizo que la gente no crea en su moneda. Este Gobierno está trabajando fuerte para restablecer el valor de la moneda local y que la gente quiera ahorrar en su moneda". Y añadió: "Esto va a llevar mucho tiempo pero queremos tener un mercado de capitales con fondeo local, que reduce riesgos, mejora competitividad Siempre pongo de ejemplo a Perú, donde un emisor local para hacer una inversión local puede emitir deuda a 10 años de plazo en soles, a un dígito. Esto es lo que el mercado de capitales puede aportar al país".



"Estoy muy contento con el ritmo en el que estamos trabajando. Hay un Gobierno muy consolidado que trabaja en equipo. Las reformas van rápido, en dos años hemos hecho mucho. Soy muy optimista", concluyó.