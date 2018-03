Docentes bonaerenses rechazaron nueva oferta de Provincia

El Frente Gremial Docente rechazó este miércoles una nueva oferta del gobierno bonaerense, consistente en un 15% de incremento salarial, 6.000 pesos por presentismo y la incorporación de 3.000 pesos anuales para los maestros que cumplan 148 horas de capacitación, informó a Télam una fuente gremial que participa de la reunión paritaria en La Plata.



A la salida del encuentro, la titular del Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petroccini, anunció que los gremios docentes bonaerenses definirán en las próximas horas si adoptan medidas de fuerza.



La reunión se llevó a cabo en el Ministerio de Economía bonaerense ubicado en La Plata, y participaron ministros bonaerenses y los titulares del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (Udocba), el Sindicato Argentino de Docentes Privado (Sadop), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).



En declaraciones a radio Rivadavia, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, consideró que el gobierno debía presentar "una propuesta superadora", pero planteó que "hay versiones que indican que harán la misma oferta, lo cual sería lamentable y demostraría que no tienen vocación de negociación sino de imponer una pauta".



Baradel además reiteró que "el gobierno tiene 40.000 millones de pesos de coparticipación con los que antes no contaban", en referencia a los fondos que la provincia consiguió de la Nación luego de recurrir a la Justicia para recuperar el Fondo del Conurbano que no cobraba en su totalidad hacía décadas.



El dirigente gremial explicó que los maestros anhelan obtener un 20% de suba salarial "para no perder poder adquisitivo", la cláusula gatillo de actualización salarial automática por inflación y la recuperación de 4 puntos perdidos en 2016.



"Estamos dispuestos a negociar en tanto y en cuanto no perdamos poder adquisitivo", apuntó y añadió que "no soy muy optimista de cara a la reunión, pero quiero ver qué ocurre allí porque quizá nos sorprendan".



Hasta ahora, el gobierno bonaerense ofreció un aumento salarial del 15 por ciento, a cobrar en tres tramos, y una cláusula de revisión para monitorear la inflación en octubre próximo.



Respecto del presentismo, se propuso a los maestros un reconocimiento anual para este año de hasta 6.000 pesos en cuotas bimestrales.



Según precisó el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, con esa propuesta, "el salario promedio pasa de $24.659 a $28.358 pesos y el salario de un maestro ingresante (sólo lo cobran el 1% de los docentes) pasa de $12.500 a $14.375".



Los gremios que integran el Frente de Unidad Docente no han convocado a nuevas medidas de fuerza -después del paro de 48 horas al inicio del ciclo lectivo- aunque esta tarde realizarán un "ruidazo docente" en todo el distrito.



Según se informó, la protesta será a partir de las 17 bajo la consigna "Para que se escuche nuestro reclamo en toda la Provincia".