Emotiva campaña para crear conciencia sobre el Síndrome de Down

Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, se lanzó en España la campaña "Auténticos" que para mostrar que las personas con este trastorno genético son "tal y como son". El vídeo ya alcanza el más de medio de visualizaciones en Youtube.



Niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down, acompañados de hermanos, madres, primos, amigos o parejas, comentan en primera persona qué es el síndrome de Down y qué implica, cómo se ven y sienten.



"Yo me veo genial, de arriba abajo", "tengo un defecto y es que cuando saco el carácter, lo saco", se definen con naturalidad y sin complejos los protagonistas del vídeo que suma visionados en la red social.



"No somos un bicho raro, no somos enfermos" , comentan respecto al Síndrome de Down. "Mi hijo es alegría, es superación desde el minuto uno, creo que la sociedad perdería muchísimo si no existiesen personas con síndrome de Down", añade una de las madres.



La campaña se cierra con un mensaje que las personas con Síndrome de Down lanzan a la sociedad y que, según la organización, refleja las ganas que tienen de conseguir logros en la vida: "Estamos aquí para luchar juntos hacia el futuro. Si nosotros no triunfamos, no vale para nada, queremos triunfar, queremos hacer de todo".