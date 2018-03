Escuela contrató a Pando como docente, pero renunció dos días después de asumir

Cecilia Pando, la reconocida activista defensora de genocidas, fue designada como docente en una escuela privada de la Ciudad, cargo al que tuvo que renunciar apenas dos días después de haber asumido como consecuencia de la presión de la comunidad educativa y de los padres de sus alumnos.



Pando había sido asignada al frente de un curso de 7mo grado en la escuela Francesco Faa di Bruno, hecho que se viralizó rápidamente en las redes sociales luego de que ella misma anunciara su arribo a esa institución.



"Hace dos días comencé a trabajar en un colegio como maestra, feliz de volver al aula, a lo que más me gusta y poder ayudar en mi casa con los gastos. Ya los intolerantes de siempre están difundiendo q la 'defensora de los genocidas'", había explicado Pando en su Twitter.





Hace dos días comencé a trabajar en un colegio como maestra, feliz d volver al aula, a lo que más me gusta y poder ayudar en mi casa con los gastos.Ya los intolerantes de siempre están difundiendo q la "defensora de los genocidas"como ellos me llaman está trabajando, cómo si no