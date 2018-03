Diputados: fuerte cruce entre Rossi y Negri por el 24 de Marzo

La primera sesión ordinaria del año en la Cámara de Diputados no estuvo libre de polémicas. Esta vez el cruce se dio a raíz de un homenaje por un nuevo aniversario del Golpe de Estado de 1976.



Los legisladores del Frente para la Victoria bajaron al recinto con carteles que pegaron a sus bancas en los que podía verse las caras de Luis D'Elía, Milagro Sala, Carlos Zannini y Julio de Vido con la leyenda "con presos políticos no hay democracia".



Fue luego de que esta mañana, el bloque recibiera en sus oficinas de la Cámara a los hijos de Zannini y D'Elía, en el marco de la campaña "Por un 24 de Marzo Sin Presos Politicos".



La acción fue repudiada por el presidente del bloque radical, Mario Negri, quien pidió la palabra para decir que "a 42 años del golpe y a 34 de la recuperación de la democracia, no hay que confundirse". "Tengo una gran diferencia con aquellos que ponen carteles con los nombres de los que tienen que defenderse en la Justicia, eso no tiene nada que ver con lo que hizo la dictadura militar", dijo.







"Venimos a recordar para no volver, pero no solamente a la interrupción clásica del orden constitucional, sino profundizar el orden de la democracia, a condenar aquella violación de los DDHH, y las nuevas formas de violaciones que se dan en el mundo", continuó.



A su turno, el titular del bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, señaló que "es inconcebible" que un recordatorio sobre el horror de la dictadura "se utilice para cuestionar a los diputados" kirchneristas del Frente para la Victoria.







"Son dirigentes políticos sin condena. Están detenidos injustamente", sostuvo Rossi, sobre los protagonistas de los carteles.