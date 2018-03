Para el titular del PNUD el multilateralismo es "más necesario que nunca"

El titular del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Achim Steiner, consideró que el multilateralismo es "más necesario que nunca", en momentos en que el auge de los nacionalismos y las políticas proteccionistas amenazan la posibilidad de hacer frente a los desafíos globales.



"La crisis de 2008 fue hace casi 10 años y ahora tratamos de olvidar lo volátil que es la economía (..) En 2018, el multilateralismo y las estructuras supranacionales, como el Mercosur o la ONU, son más necesarias que nunca", señaló Steiner durante un encuentro con medios en Buenos Aires, en el marco de la reunión de Ministros de Finanzas del G20.



El funcionario de Naciones Unidas vino a la capital argentina para abordar en ese foro económico el esfuerzo internacional para alcanzar los ODS de la ONU. El PNUD, una de las agencias más grandes de la ONU con casi 17.000 empleados en 170 países, tiene como tarea ayudar a los países a implementar los objetivos de la agenda 2030, que comprenden desde el cumplimiento del Acuerdo de París sobre cambio climático hasta o la reconstrucción de países como Siria o Somalia.



Ante los medios, Steiner recordó la "alerta roja" emitida a fin de año por el secretario general de la ONU, António Guterres, quien lamentó el repliegue de los pueblos en un contexto de agudización de conflictos y desafíos cada vez más globales.



"La decisión del gobierno de Estados Unidos de anunciar su retiro del Acuerdo de París, que todavía demorara dos años y medio, obviamente no ayuda", opinó el administrador del PNUD.



Fiel a su lema "Estados Unidos primero", el presidente Donald Trump no sólo se retiró del pacto climático, sino que también abandonó la Unesco y, sobre todo, efectuó un tijeretazo de 293 millones de dólares a la ayuda financiera destinada a ese organismo.



Sin embargo, Steiner matizó la situación al precisar que hubo muchos momentos similares en la historia de Naciones Unidas.



"Es algo con lo que aprendimos a vivir (...) De hecho, la ONU existe porque las naciones no están unidas: tienen conflictos de intereses y visiones contrarias", argumentó.



Asimismo, aseguró que la política global no está definida por la agenda de un sólo país y prueba de ello fue la reacción global a la controvertida decisión de Trump.



Como ejemplo, citó la adhesión al Acuerdo de París de todos los países miembros de la ONU -Nicaragua y Siria se unieron incluso tras la salida de Washington- y la de algunos Estados norteamericanos, entre ellos California, que es la sexta economía más grande del mundo.



Además del multilateralismo, el diplomático germano destacó la importancia de enfrentar los problemas globales en su conjunto, frente a la tendencia económica de segmentarlos.



Según Steiner, el desarrollo "no es un atajo para nadie" y si se toman decisiones muy limitadas al respecto, es un precio que se paga "tarde o temprano".



"Por eso, en la ONU tenemos un objetivo de desarrollo sostenible y la agenda 2030. El reconocimiento en 2015 fue muy simple y poderoso: uno no puede resolver estos problemas uno por uno", recalcó.



Así, si se trabaja sobre el acceso a la energía de una población, también hay que tener en cuenta la energía limpia, y si se trata la energía limpia, hay que abordar la cocina y los combustibles que se usan y, a su vez, los beneficios de salud que esta energía representaría para el análisis económico, ya que reduciría significativamente su costo, explicó.



En ese sentido, el funcionario, de 55 años, volvió a destacar la importancia de los principios de solidaridad y multilateralismo impulsados por Naciones Unidas ante la coyuntura política actual de repliegue.



"¿Significa que no podemos progresar en agendas sostenibles? No, pero mucho dependerá de si este es un fenómeno a largo plazo o temporal", concluyó.