Claudio Loser: "La experiencia demuestra que cuanto más rápido es el proceso de ajuste fiscal es mejor"

En el marco de la cuarta cumbre financiera organizada en Buenos Aires por LatinFinance, el exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI) para América Latina, Claudio Loser, elogió el paquete de reformas impulsado por el Gobierno de Mauricio Macri, aunque pidió aceleración.



"La experiencia nacional e internacional demuestra que, cuanto más rápido es el proceso de ajuste fiscal, mejor", dijo en diálogo con ámbito.com en un parate del evento que se llevó a cabo en el hotel Four Seasons.



"Este gobierno ha hecho más reformas positivas que las que se hicieron en el pasado. Se trabajó mucho en reformas estructurales, se puso en funcionamiento una politica fiscal, una politica monetaria muy inteligente, y también bastante flexible", destacó Loser.



Sin embargo, el CEO de Centennial, observó algunos "temas graves" en la economía local. En primer lugar, la "lentitud del ajuste fiscal". "No porque en la teoría esté mal para no `lastimar a la gente y todo eso´, sino que el problema radica en que es muy peligroso porque se pude descarrilar el tren más fácil", argumentó, y continuó: "Si van ajustando despacito y de pronto hay un problema, no va a haber margen para compensarlo".



Respecto a la inflación, se mostró preocupado y dijo que se trata de "el peor impuesto para los pobres". "Cuando se habla de pobreza y no se vincula con inflación estamos ante un problema muy serio", remarcó. En este sentido, señaló que "el contexto político impide acelerar la reducción de la inflación".



Otro de los considerados "temas graves" para el extitular del FMI, es el proteccionismo. En este marco, dijo que el Gobierno "no ha actuado tanto".



"La estructura de la producción industrial hace que los argentinos paguen entre un 30% a un 50% más que el resto de los latinoamericanos por los productos de consumo, y que el nivel de vida de más bajo en las estadísticas", señaló.



Para el economista otro de los grandes problemas es "el costo de la mano de obra". "Es muy grande la diferencia entre el costo que paga el empleador y lo que recibe el empleado, y esto hace que la gente no quiera invertir en grandes empresas y no quiera contratar en blanco", argumentó.



"Políticamente es terrible porque siempre se va a decir que los que van a perder van a ser los trabajadores, pero no creo que esto sea así", señaló.



Para Loser, la solución está en "abrir la economía". "No digo que desarmen todo, porque en Argentina hay una cuestión de que `no hay que desproteger a la industria´, pero debo decir que mucha de la actividad económica no agrícola ha sido demasiado protegida, la gente está muy cómoda y no ha aprendido a competir", sostuvo.



Consultado acerca de la postura de Estados Unidos y el arancel impuesto por la administración de Donald Trump al acero y aluminio, ratificó su postura y remarcó: "La protección es un muy mal negocio".