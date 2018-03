Gobierno confía en la estabilización económica sin ancla cambiaria

"Lejos de fracasar Federico Sturzenegger está liderando un proceso de estabilización sin ancla cambiaria", de esta manera enfática una alta fuente oficial se refirió a la gestión del titular del Banco Central, dando por tierra eventuales rumores de un recambio en la entidad monetaria. Por el contrario, sostienen que ahora las cosas están "mejor que antes" de donde se infiere que Sturzenegger está trabajando más en "sintonía" con el resto del equipo económico.



Respecto a la política del BCRA y las expectativas sobre el tipo de cambio enfatiza la aplicación de sistema de "tipo de cambio flotante" olvidándose de las últimas intervenciones de la entidad monetaria al tiempo que aseveran que "no habrá seguro de cambio por el carry trade".



Algunos podrían pensar que con el incremento de precios que se registra en el primer trimestre de este año, el titular del BCRA iba a subir la tasa de interés, sin embargo, la mantuvo constante e incluso la bajo levemente. Pero, los especialistas advierten que el Central está teniendo una política contractiva pero a través de la intervención cambiaria. Este cambio de instrumento es la manera que la entidad monetaria utiliza para atacar el problema inflacionario.



En realidad en el círculo más estrecho del presidente Macri existe satisfacción por el rumbo económico. Destacan como un gran logro que "las paritarias en su gran mayoría se han firmado en torno al 15%. Sostienen que la cláusula de revisión es diferente a la causa gatillo: "Esta última te dispara inmediatamente el ajuste en cambio la revisión es sentarse en una mesa y ponerse de acuerdo", explican en el sector empresario.



En el círculo más estrecho presidencial no admiten que exista "atraso del tipo de cambio" y refutan esta afirmación explicando que el tipo de cambio real multilateral ya está a niveles similares a los registrados luego de la devaluación llevada a cabo apenas asumió Macri.



Respecto de la inflación sostienen que esta "bajando" y que, si algún error hay que admitir (pero ya subsanado) es haberse atado a una meta casi "imposible de cumplir".



En este punto, los dardos apuntan a Alfonso Prat Gay, olvidándose que el exministro dejó su cargo a fines del 2016 y que la nueva meta "más realista" fue fijada en diciembre del 2017, es decir el Gobierno dejó pasar casi un año sin modificarla.



Como autocrítica admiten que las "metas originales no contemplaron correctamente los ajustes tarifarios", de donde se deduce que ahora sí están ponderando su impacto correctamente.



De acuerdo a quién se ocupa justamente de supervisar los temas económicos no deja de resaltar que la meta del 15% de inflación, si bien puede sonar ambiciosa "punto más punto menos" puede llegar a cumplirse a pesar de que la mayoría de los economistas estiman que estará más cerca del 20%. Cabe recordar que el Gobierno estimó que la inflación hacia fin de año se ubicará en 15%.



Uno de los temas que se remarca en el círculo más allegado al jefe de Estado es que este Gobierno logró implementar con éxito "bajar la inflación, bajar el déficit fiscal (primario) y en un proceso de crecimiento". Es más, sostienen que "con la corrección de precios relativos estamos terminando de restituir un sistema de precios", afirma la alta fuente.



"Este punto debería ser valorado por los empresarios", mascullan con cierto fastidio contra una clase dirigente a la cual conocen bien. Pero, no quieren levantar el tono de voz porque saben que son los hombres de negocios quienes podrán proveer trabajo genuino y de calidad. Al respecto, en la Rosada había un clima de satisfacción con la baja de la desocupación al 7,2% en el cuatro trimestre del 2017, de acuerdo a los datos del INDEC.



Asimismo, no dejan de mostrar con satisfacción que el año pasado el PBI creció 2,9% y que se acumulan 6 trimestres consecutivos de crecimiento. Asimismo, y refutando a quienes dicen que la actividad no esta tan floreciente responde que 13 de los 16 sectores muestran signos de expansión.



Con cierta euforia, en la Casa Rosada afirman que la "economía es uno de los éxitos a mostrar" y admiten que si algunos sectores de la sociedad no lo perciben es "por no haber salido a comunicar más".



Parece que de ahora en más y a pedido del presidente Macri los funcionarios se encargarán de explicar que la economía va mejor.