Wall Street se hunde 1,8% por temores a guerra comercial y tecnológicas

Las acciones de Wall Street se hundía cerca de 1,8% este jueves por la creciente amenaza de una guerra comercial global, en momentos en que el Gobierno de Donald Trump planea imponer aranceles a China y las acciones de tecnología siguen bajo presión.



El promedio industrial Dow Jones caía un 1,8%; el S&P500 cedía 1,6% y el Nasdaq Composite perdía 1,7%.



El presidente estadounidense planea imponer aranceles a las importaciones chinas, posiblemente afectando al sector de alta tecnología del país y restringiendo las inversiones chinas en Estados Unidos. La Casa Blanca dijo que Trump firmaría un memorando presidencial que apunta a la "agresión económica de China" a las 12:30 hora local del jueves.



Nueve de los 11 principales sectores del S&P operaban en números rojos. Solo sectores sensibles a las tasas de interés, como los servicios públicos y el inmobiliario, subían en la sesión, después de que la Reserva Federal incrementó las tasas el miércoles.



El índice de tecnología del S&P500, el sector de mejor desempeño el último año, caía 1,2%. Apple , Microsoft, Amazon y Alphabet bajaban entre 0,8 y 1,5%. Las acciones de Facebook operaban con una caída de poco más de 1%.



Las acciones de tecnología seguían débiles después de que el tema de la violación de datos de Facebook aumentó los temores de que cualquier falla de las grandes firmas del sector para proteger datos personales pueda desalentar a los patrocinadores y a los usuarios y llevar a regulaciones más duras.



• Europa



Las principales bolsas europeas operan con caídas en un clima de cautela tras la decisión de Fed y a la espera de las nuevas sanciones comerciales de Estados Unidos contra China.



La agenda de este jueves incluye la firma, por parte de Donald Trump, de un memorando de medidas comerciales contra "la agresión económica de China". Según avanza el diario 'The New York Times, anunciará aranceles y multas de hasta u$s 50.000 millones contra el país asiático para contrarrestar el déficit comercial.



En tanto, a última hora de ayer la Fed cumplió con lo esperado, y su titular Jerome Powell se estrenó en la presidencia con una subida de los tipos de interés de 25 puntos. El mensaje posterior de la Fed fue algo más cauto de lo previsto, al limitar a dos las subidas adicionales que se plantea para lo que resta de año. Parte del mercado había anticipado otro repunte extra a lo largo de 2018 tras los datos de febrero sobre la evolución de los salarios.



• Tokio



El promedio referencial japonés Nikkei subió el jueves, en una jornada de operaciones volátiles pese a la fortaleza del yen en la que fondos de pensiones e inversores minoristas impulsaron a acciones recientemente golpeadas con valoraciones atractivas. Pesos pesados del índice como Fanuc y Fast Retailing treparon un 3,7 y un 1,3%, respectivamente.



El Nikkei cerró con un avance del 1%, a 21.591,99 puntos, tras operar en territorio negativo al principio de la sesión. Los mercados japoneses estuvieron cerrados el miércoles por un festivo nacional.



Los inversores compraron acciones en firmas centradas en la exportación, después de que la Reserva Federal de Estados Unidos elevó las tasas de interés en la víspera, aunque pareció menos estricta de lo esperado.



Ante la inminencia del fin de año fiscal japonés, el Fondo de Inversión en Pensiones del Gobierno y otros fondos fueron los probables compradores cuando se abarató el Nikkei, con un declive del diferencial precio/ganancias, dijeron operadores. Asimismo, indicaron que los inversores minoristas están haciendo caso omiso por el momento a la influencia bajista que provoca la fortaleza del yen.