El dólar baja dos centavos a $ 20,57

Tras la intervención de ayer del Banco Central, la cuarta en forma consecutiva, el dólar cede dos centavos este jueves a $ 20,57 en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



En tanto, en la plaza paralela, el blue cae a $ 20,96, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. Asimismo, el "contado con liqui" subió ayer dos centavos a $ 20,29.



Cabe recordar que la autoridad monetaria ayer salió a vender divisas faltando media hora para el cierre, con el objetivo de mantener a raya el precio de la moneda estadounidense. En el mercado, la entidad se desprendió de u$s 24 millones, una jornada después de la licitación mensual de Lebac, en la que el BCRA fijó una tasa del 26,5% e inyectó unos $ 87.000 millones a la plaza.



En el segmento mayorista, la divisa aumentó el miércoles un centavo a $ 20,295, en una rueda en la que alternó subas y bajas y en la que la intervención oficial definió sobre el final la corrección del día. El total operado ascendió en el segmento de contado a u$s 810,75 millones.



En el mercado de dinero entre bancos el "call money" operó con una leve baja a un promedio del 25% TNA. Las LEBAC en el mercado secundario se operaban al plazo de 28 días a 26,45% TNA, y la de 210 días al 25,25%.



En el mercado de futuros del ROFEX se negociaron u$s 855 millones, de los cuales más del 35 % se operó para fin de mes a $ 20,367 con una tasa implícita del 17,47% TNA y el plazo más largo fue agosto de 2018, a $ 22,232, a una tasa del 21,67 % TNA. Los plazos operaron sin mayores cambios, a la par del cierre del spot.



Por último, las reservas del Banco Central subieron u$s 55 millones, hasta los u$s 61.614 millones.