En el Día Mundial del Agua, consejos y detalles para mantener un consumo racional

En el Día Mundial del Agua que se celebra este jueves, vale tener en cuenta distintos consejos y detalles a tener en cuenta para el consumo racional de un recurso tan importante que a menudo desperdiciamos.



La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) lanzó una campaña enfocada en el mensaje "El cambio empieza por cada uno. Por pequeña que sea tu acción vale", que recuerda que "el agua dulce es un recurso limitado. No podemos modificar la cantidad de agua que existe en el planeta, pero sí podemos hacer un uso responsable de este recurso".



Muchas veces, por descuidos comunes, se desperdician importantes cantidades de agua, por eso, para realizar un uso adecuado hay que tener en cuenta estas sugerencias:



- No arrojar sólidos ni elementos de desecho en baños o cocinas.

- No arrojar solventes o aceites a la red.

- No utilizar más agua de la necesaria.

- No descargar innecesariamente todo el agua del inodoro. A veces, con presionar un poco basta.

- No arrojar basura ni residuos a las fuentes de agua.

- Controlar las pérdidas de canillas, depósitos de baño y tanques de agua.



Para tener una idea, algunas de las pérdidas más comunes que generan un importante desperdicio:



Por una canilla goteando se pierden 46 litros por día.

Por un inodoro con deficiencia del flotante: 1.200 L/día

Por un tanque de reserva con deficiencia del flotante: 2.400 L/día



Entre los consumos domésticos más habituales, hay que tener en cuenta que:



Un lavarropas consume 100 litros por ciclo.

Un baño de inmersión: 150 L.

Un lavado de un auto tamaño mediano: 360 L.

Una ducha breve (10 minutos): 100 L.

Una descarga de inodoro: 16 L cada vez.



El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos, y la gama de servicios que presta, juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. Tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, a la salud humana y al medio ambiente.



De acuerdo a las cifras de Naciones Unidas, en la actualidad más de 663 millones de personas viven sin suministro de agua potable cerca de su hogar, lo que les obliga a pasar horas haciendo cola o trasladándose a fuentes lejanas, así como a hacer frente a problemas de salud debido al consumo de agua contaminada.



Para sumarse a la celebración del Día Mundial Del Agua, instituido por la ONU en 1992, AySA se centrará en explorar cómo la naturaleza puede ayudar a superar los desafíos que plantea el agua en el siglo XXI.



Bajo el lema "Naturaleza para el agua", la empresa invita al público a participar de una experiencia lúdica que tendrá como objetivo concientizar sobre el consumo responsable, cambiar hábitos y generar conductas positivas en relación con el cuidado del agua y el medio ambiente.



La actividad recreativa se llevará a cabo este jueves, a metros del Obelisco, y tendrá como objetivo que los asistentes logren identificar situaciones de uso irresponsable del agua. El juego contará con una gran pantalla de tecnología LED en donde los participantes, mediante un puntero láser, deberán "señalar y eliminar" las actitudes incorrectas en la utilización del agua. Quien logre detectar la mayor cantidad de estas actitudes negativas ganará un premio.



En paralelo con esta actividad, instalará un puesto de hidratación para brindar agua potable a todos los asistentes.