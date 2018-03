Macri recibió a Weinbeg de Roca, su candidata para reemplazar a Gils Carbó

El presidente Mauricio Macri se reunió en la Casa de Gobierno con la jurista Inés Weinberg de Roca, quien será propuesta por el Poder Ejecutivo al Senado para ocupar el cargo que desde el 1 de enero pasado dejó vacante Alejandra Gils Carbó en la Procuración General de la Nación.



La jurista que podría ocupar el cargo que desde fines del año pasado dejó vacante Gils Carbó integra desde 2013 el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y es especialista en derecho internacional. El cargo de la Procuración General de la Nación está ocupado interinamente por Eduardo Casal.







De acuerdo con el Decreto 222/03, el Poder Ejecutivo debe publicar en el Boletín Oficial y en por lo menos dos diarios de circulación nacional durante tres días el nombre y los antecedentes de Weinberg de Roca, quien deberá presentar una declaración jurada sobre sus bienes.



Los ciudadanos en general, así como las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones profesionales podrán, en un plazo de quince días a contar desde la publicación del Boletín Oficial, presentar ante el Ministerio de Justicia sus observaciones a la candidata.



Finalmente, en un plazo que no deberá superar los quince días a contar desde el vencimiento del establecido para la presentación de las posturas y observaciones, el Poder Ejecutivo Nacional dispondrá sobre la elevación o no de la propuesta a la Cámara de Senadores de la Nación.



La Cámara alta, en tanto, recibirá a la candidata en una audiencia que se debe llevar a cabo en la Comisión de Acuerdos donde será evaluada y su pliego, si cuenta con el apoyo suficiente, elevado para su discusión en el pleno del recinto.