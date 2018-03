PAMI llegó a un acuerdo con laboratorios extranjeros poner tope al precio de los medicamentos

El PAMI acordó con Ceame, que representa a los laboratorios multinacionales, un nuevo convenio para la compra de medicamentos, confirmaron fuentes oficiales a ámbito.com. El contrato contempla una baja de un 5% el valor de los remedios y fijará un techo al precio. Además se acordó que los próximos aumentos no sean carterizados, sino empresa por empresa.



Este acuerdo llega en momentos en donde las cámaras del sector mantienen posiciones encontradas. Ayer la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), que agrupa a los fabricantes de medicamente del país, rechazó la propuesta del PAMI que busca abaratar los costos de los remedios que le brinda a sus afiliados en el marco del plan del Gobierno para reducir el déficit fiscal.



El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados había enviado una nota a las tres cámaras Cilfa, Cooperala y Caeme con una propuesta para un "nuevo convenio para la compra de medicamentos". El PAMI dio a las cámaras 36 horas para responder por sí o por no.



"No aceptamos la propuesta para la renovación del Convenio PAMI-Industria", respondió Cilfa en un comunicado, mientras que este jueves Caeme avanzó en otra dirección.



Tal como anticipo ámbito.com a principios de febrero el presidente Mauricio Macri le trasmitió a su Gabinete la decisión de dar batalla contra los que considera "abusos de los empresarios" estando entre ellos, según comentan en la Rosada, la industria farmacéutica.



El objetivo del Gobierno es bajar sustancialmente el precio de los medicamentos que para dar una idea el PAMI destino el año pasado unos $2.600 millones por mes.



El mecanismo de compra nuevo consiste en que el PAMI ya no negociara con las tres Cámaras juntas sino por separado; además se estipulara precios "techo" para determinadas drogas y se llamará a licitación particularmente para las compras de drogas oncológicas.