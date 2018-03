Vidal inauguró un nuevo Espacio de la Memoria en La Plata y entregó el predio a Abuelas

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, inauguró este viernes un nuevo Espacio de la Memoria en la excomisaria 5ta. de La Plata que durante la última dictadura cívico-militar funcionó como un centro clandestino de detención y hará efectivo el uso del predio a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo por 30 años.



El acto se desarrolló desde las 16 y participó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, funcionarios del gobierno bonaerense y organizaciones sociales.



"La memoria no tiene banderías políticas" sino que "nos reclama a todos los argentinos", dijo la gobernadora. Además, aseguró que trabajará en conjunto aseguró que trabajará en conjunto con ellos "más allá de algunas diferencias".



Por su parte, la titular de Abuelas expresó: "Vemos que la memoria se afianza. Y si hay voluntad política, la festejamos". "Muchos conocidos pasaron y fueron torturados y asesinados en La Plata. Todos tenemos una víctima cercana o lejana y estamos buscando que no se olvide, que esto no pase como nada, que la memoria exista y sobre todo la justicia", agregó.







La comisaría 5ta., ubicada Diagonal 74 entre 23 y 24, funcionó, entre abril de 1976 y febrero de 1978, como un centro de detención que alojó a unas 200 personas, entre ellas niños y al menos trece mujeres embarazadas que dieron a luz en lo que se conocía como la maternidad clandestina.



En diciembre de 2012, la Justicia condenó a 23 represores por delitos de lesa humanidad y ordenó al Poder Ejecutivo provincial desafectar el inmueble, trasladar la dependencia policial a otro lugar y construir allí un Espacio para la Memoria, algo que recién se concretó este jueves.



El gobierno bonaerense cedió el uso del inmueble, por los próximos 30 años, a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. En uno de los sectores de este Espacio funcionarán las nuevas oficinas de Abuelas.



Además la Gobernadora contó que el Gobierno puso a disposición de la Asociación el archivo histórico digital de todas las partidas de nacimiento de la Provincia registradas durante la dictadura cívico-militar. Esa información simplifica los procesos de investigación sobre cada caso de apropiación de nietos que buscan las Abuelas.



Vidal, también anunció la exoneración de policías de las fuerzas bonaerenses que tienen condenas por delitos de lesa humanidad. La Provincia ya exoneró a 11 policías retirados de distintas jerarquías, entre ellos a Miguel Etchecolatz. La lista se completa con: Carlos García, Horacio Elizardo Luján, Bernabé Jesús Corrales, Miguel Gerónimo Kearney, Raúl Orlando Machuca, Sergio Arturo Verduri, Pedro Antonio Ferriole, Mario Víctor Nicodemo Sita, Luis Vicente Patrault y Santiago Antonini.



Del acto también participaron el intendente de la ciudad de La Plata, Julio Garro, sobrevivientes de la dictadura cívico-militar, abuelas fundadoras y nietos recuperados, entre ellos, Leonardo Fosatti, que nació en la Comisaria 5ª, donde su mamá permaneció secuestrada.